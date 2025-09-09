El hijo de Yiya Murano, indignado con la serie sobre su madre: "Envié una carta documento"
Martín habló sobre la miniserie que estrenará Flow, centrada en la historia de la asesina serial.
Pronto se estrenará una nueva miniserie centrada en la figura de Yiya Murano, apodada "la envenenadora de Monserrat", uno de los casos criminales más resonantes de la historia argentina. La ficción de la mano de Flow contará con un elenco de primer nivel integrado por Julieta Zylberberg, Cristina Banegas, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi.
Si bien la historia de Murano ya ha sido retratada anteriormente, esta nueva producción ha generado controversia desde su anuncio. La exposición mediática del caso, sumada a momentos tan recordados como su participación en la mesa de Mirtha Legrand, vuelve a poner en debate los límites entre la ficción y la ética. Además, Nacha Guevara ya había interpretado a Murano en un capítulo de la serie "Mujeres Asesinas".
La reacción más fuerte vino por parte de Martín, hijo de Murano, quien expresó públicamente su rechazo a la serie. En una entrevista con Puro Show (El Trece), explicó: “No tengo absolutamente nada que ver. Yo me enteré que estaban haciendo la miniserie cuando estaban grabando el último capítulo. Cuando me entero hablo con mi abogada y enviamos una carta documento preguntando si realmente estaban haciendo una miniserie porque no me atendía ninguno de los productores”.
En ese mismo diálogo, Martín relató cómo fue su contacto con la producción. “Me llaman por teléfono, me citan y es como que me llames para preguntarme si me gusta la milanesa con papas fritas cuando ya está servida arriba del plato”, comentó con ironía. Luego detalló: “Después de varias charlas yo les cedí los derechos únicamente para que hagan esta miniserie. Lo que van a ver no tengo ni idea porque yo no participé en nada”.
También dejó en claro cuáles son los límites que no está dispuesto a tolerar. “Hay dos cosas que no permito a nadie que toque para mal: la memoria de mi viejo y la memoria de mi verdadera madre, Ignacia, la señora que me crió. Se meten mal con la memoria de ellos dos y se pudre todo”, advirtió.
Sobre su vínculo personal con Murano, fue terminante. "No tenía ninguna relación con Yiya. Ella era una asesina serial que lo único que hizo fue traerme al mundo”, expresó. Y cerró con una frase que resumió su postura: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”.
¿Cómo será la serie sobre Yiya Murano?
El adelanto oficial revela una trama que alterna pasado y presente, con una narrativa que busca explorar tanto los crímenes como el perfil psicológico de la protagonista. En el tráiler, Pablo Rago interpreta a un personaje que interroga a una mujer mayor —presuntamente Murano— sobre su culpabilidad. La historia luego retrocede en el tiempo y muestra a Julieta Zylberberg como la joven María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano.
La ficción se basa en hechos reales ocurridos en los años '70, cuando Murano fue condenada por tres asesinatos. Las víctimas fueron su prima Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, su vecina Nilda Gamba, y la amiga de esta última, Lelia Elida Formisano de Ayala. Todas ellas fueron envenenadas con cianuro, colocado en el té y las masitas que les ofrecía, justo cuando le reclamaban el dinero que les debía como parte de una presunta estafa piramidal.
Con un total de cinco capítulos, la serie no solo reconstruirá los hechos, sino que también abordará el entorno sociocultural que los rodeó. Desde la producción adelantaron que "se van a revelar los oscuros secretos detrás de su vida que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina".
