El histórico locutor Fernando Bravo abrió la misa del papa León XIV leyendo la profecía de Ezequiel
Ante más de 2 millones de personas, el periodista fue el encargado de darle inicio a la misa del sumo pontífice en el Monumento a los Españoles.
La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles tuvo un inicio de profunda carga emotiva y simbólica. Antes de la entrada litúrgica del Santo Padre al altar central en Palermo, el reconocido locutor y periodista Fernando Bravo fue el encargado de abrir la celebración dando lectura a la primera lectura del Antiguo Testamento.
Con su inconfundible voz, el histórico conductor le dio inicio formal a la liturgia de la Palabra ante la marea de fieles que colmó la avenida del Libertador y las adyacencias del parque porteño en este lunes feriado.
El pasaje bíblico que eligió la organización litúrgica
Fernando Bravo proclamó el pasaje de la profecía de Ezequiel (Ezequiel 47:1-9, 12), un texto bíblico cargado de simbolismo sobre la restauración, la esperanza y el agua viva que brota del Templo para sanar y dar vida a las tierras desérticas.
"El agua fluía de debajo del umbral del Templo hacia el oriente... y dondequiera que llegue este río, habrá vida y abundancia", resonó en los altoparlantes y pantallas gigantes distribuidas a lo largo del predio de Palermo.
La presencia de una de las figuras más emblemáticas de la radiofonía y televisión argentina en el ambón de la lectura generó un caluroso aplauso de la multitud presente, previo al silencio respetuoso para escuchar las Sagradas Escrituras en la previa de la homilía de León XIV.
Palermo, el epicentro de la gira apostólica
Tras la lectura de la profecía de Ezequiel y el salmo responsorial, el Santo Padre se dispuso a proclamar el Evangelio y pronunciar su esperada homilía pastoral ante las máximas autoridades del Episcopado argentino, el Gabinete nacional y los cientos de miles de peregrinos de todas las provincias.
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