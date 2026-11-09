El histórico locutor Fernando Bravo abrió la misa del papa León XIV leyendo la profecía de Ezequiel

La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles tuvo un inicio de profunda carga emotiva y simbólica. Antes de la entrada litúrgica del Santo Padre al altar central en Palermo, el reconocido locutor y periodista Fernando Bravo fue el encargado de abrir la celebración dando lectura a la primera lectura del Antiguo Testamento.