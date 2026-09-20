El homenaje de Él mató a un policía motorizado a Lionel Messi durante su show en el Movistar Arena

La icónica banda de indie rock Él mató a un policía motorizado volvió a ser el centro de todas las miradas tras su espectacular presentación de anoche en las instalaciones del Movistar Arena. En el marco de un recital multitudinario, la agrupación platense sorprendió a miles de fanáticos al articular su clásico repertorio musical con un emotivo reconocimiento a Lionel Messi, proyectando la figura del astro futbolístico en la pantalla principal mientras sonaban las estrofas de uno de sus temas más representativos.