El homenaje de Él mató a un policía motorizado a Lionel Messi durante su show en el Movistar Arena
La banda, en medio de su gira promocional, se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y aprovechó el momento para homenajear a la leyenda del fútbol Nacional.
La icónica banda de indie rock Él mató a un policía motorizado volvió a ser el centro de todas las miradas tras su espectacular presentación de anoche en las instalaciones del Movistar Arena. En el marco de un recital multitudinario, la agrupación platense sorprendió a miles de fanáticos al articular su clásico repertorio musical con un emotivo reconocimiento a Lionel Messi, proyectando la figura del astro futbolístico en la pantalla principal mientras sonaban las estrofas de uno de sus temas más representativos.
Durante la interpretación del clásico "El tesoro", la escenografía del escenario proyectó de fondo una imagen de la Pulga, acompañada por la conmovedora estrofa que sintetizó el sentimiento colectivo dentro del estadio: “Cuidarte siempre a vos, hasta el final”
La elección del tema no fue casual. La composición, que aborda la lealtad e incondicionalidad en los momentos decisivos, se convirtió en la banda sonora de un tributo visual que provocó la ovación inmediata de la multitud presente en el estadio.
Este gesto en territorio nacional guardó una directa correlación con una conmovedora intervención que la banda liderada por Santiago Motorizado realizó durante su gira internacional a mediados de este año. En julio de 2026, durante el recital brindado en la ciudad de Madrid, la agrupación ya había generado una fuerte repercusión con una propuesta de similar naturaleza sobre el escenario.
En aquella oportunidad, y a pesar de encontrarse en suelo español —donde persistía un clima de marcada rivalidad deportiva con la Selección Argentina tras el desarrollo del Mundial—, la banda no dudó en rendir tributo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Durante la presentación en la capital española, proyectaron postales de la Scaloneta junto a una frase cargada de simbolismo: “Cuidarte siempre en la derrota”
De esta manera, el conjunto platense volvió a reafirmar su hábito de entrelazar pasajes poéticos de su discografía con postales del fútbol argentino, logrando que el show de anoche en el Movistar Arena sume un nuevo hito inolvidable de comunión entre la música y la figura del capitán albiceleste.
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