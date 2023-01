El Hotel de los Famosos 2: romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

En cuanto a Martín Coggi, el ex de Tamara Bella había bromeado con Ciudad sobre su situación sentimental al decir que estaba "en una muy linda relación con Tony", o sea él mismo.

Broncas...

De todas formas, el rumor de que Delfina Gerez Bosco estaba separada de Fernando Beni circulaba hacía tiempo, y fue motivo de bronca de la participante de El Hotel de los Famosos 2 con Estefanía Berardi.

"Yo dije que se había separado, pero me la crucé en un pasillo y ella me frenó y me dijo 'no estoy separada'. Estaba indignada", reveló la panelista. "Al otro día dije 'quiero aclarar que no está separada' esta persona", concluyó Estefanía Berardi sobre Delfina Gerez Bosco.