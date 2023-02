Abuso sexual en El Hotel de los Famosos: Flor Moyano dice que la traicionaron

“Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una persona que denuncia un abuso va transitando diferentes etapas, acá tenemos un caso que se da en un contexto televisivo y le manifestamos al juzgado que existen pruebas de sobra que son los crudos, no muestran la parte que quizás los compromete judicialmente”, afirmó el abogado

Y agregó: “Para mí socialmente lo que pasó el viernes fue una verguenza, ellos se comprometieron con ella y le dijeron que no iban a tergiversar nada, y eso no pasó, los abogados de la productora dicen que están a disposición pero no entregan los crudos”.

flor moyano

La traición de El Hotel de los Famosos

“Ella lo sintió como una traición lo que pasó el viernes, el comportamiento de la productora es malo, actúa con indiferencia ante la denuncia de Florencia, acá hay una víctima que dice que sufrió varios abusos”, explicó Castillo.

“Acá todos están esperando ver el abuso sexual con acceso carnal pero también hay otros abusos simples, todos los hechos deberían ser igual de graves, en las relaciones de pareja se va destruyendo la psiquis, el sufrimiento psicológico es dramático”, añadió el abogado.

“Esta traición por parte del programa la tiene muy mal, ella esperaba que la producción tenga empatía porque es muy fácil escribir una historia de Instagram pero después no entregan los crudos, son pruebas dramáticas las que tuve en mi mano, ¿cómo la producción no puso un freno?”, se preguntó Castillo.