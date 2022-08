¿Se acabó el amor?: Emily Lucius y Martín Salwe estarían separados

"Me da pena que Martín la haya hecho sufrir a ella, que le dijo que le costaba enamorarse", expresó Luli Fernández en apoyo a Emily Lucius.

La reacción de los protagonistas

Los rumores de ruptura se dan luego de que se dieran a conocer imágenes de Emily Lucius con el influencer Grego Rosello.

"Esa foto fue en el VIP. Estábamos hablando. Grego es casi familiar. Un hermano, un primo. Olvidate. Mi corazón es de Martín Salwe", había afirmado Emily Lucius a la periodista Estefanía Berardi a través de WhatsApp.

Por su parte, Martín Salwe expresó en diálogo con PrimiciasYa: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir".

Mientras los rumores de separación crecen, Emily Lucius y Martín Salwe temen la existencia de tal crisis. Solo resta esperar que el amor triunfe.