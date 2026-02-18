El impactante cambio de Tamara Báez a cuatro meses de su liposucción: las imágenes
Luego de someterse a una cirugía estética, la ex de L-Gante publicó imágenes que muestran su impactante transformación física.
Tras reconciliarse en octubre pasado con Thiago Martínez, Tamara Báez tomó la decisión de someterse a una intervención estética. Inconforme con el peso que sentía haber ganado, la ex de L-Gante acudió a un especialista para realizarse una liposucción.
Cuatro meses después de la operación, la influencer comenzó a exhibir los resultados. Mediante distintas publicaciones en Instagram, compartió imágenes de sus vacaciones en Brasil, donde incluso se adentró en una favela a modo de "aventura", y dejó ver los cambios en su figura tras su paso por el quirófano.
Satisfecha con la transformación, Báez posó frente al espejo del baño y publicó una selfie en sus historias. Con una tanga negra y una remera corta marrón, recibió numerosos elogios por su nueva silueta.
Cabe recordar que la madre de Jamaica había mostrado su cuerpo renovado por primera vez hace apenas un mes, cuando respondió molesta a quienes aseguraban que no había diferencias entre el antes y el después. "No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”, lanzó entonces.
Ya en noviembre, la propia Tamara había explicado públicamente por qué decidió operarse. "No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas, y ahora tengo caderas", expresó tras la intervención, asegurando estar "chocha".
En otra historia, además, profundizó sobre el trasfondo personal de la cirugía: “Me había dejado estar muchísimo. Tenía mi cabeza enfocada en todo, menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a verme mucho mejor para mí y por mí”, concluyó.
