Una detención de película: así encontró la policía a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara

Finalmente, lo encontraron en el cuarto del bebé, en medio de una escena tan llamativa como reveladora: estaba rompiendo el colchón para esconder su celular, según el testimonio de Iglesias. Fue allí donde lo redujeron y quedó formalmente detenido. La situación dejó en claro que el operativo había sido planificado al milímetro. De hecho, esta vez no se alertó al personal de seguridad del complejo donde vive Payarola, para evitar cualquier intento de fuga o aviso previo.