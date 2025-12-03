Una detención de película: así encontró la policía a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara
El letrado fue sorprendido durante un allanamiento en su casa y, según los detalles revelados, protagonizó una secuencia tan insólita como desesperada.
Las once denuncias por estafa que Nicolás Payarola acumuló en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires desencadenaron una investigación que terminó con un operativo sorpresa ordenado por el fiscal Cosme Iribarren y autorizado por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.
El procedimiento, lejos de ser rutinario, se convirtió en un episodio que llamó la atención por la forma en que se desarrolló y por la reacción del propio abogado cuando la policía llegó a su vivienda. Fernanda Iglesias, desde Tarde o Temprano por la pantalla de El Trece, fue quien relató la escena con un detalle que la hizo trascender en redes: “Fue cinematográfico”.
Según explicó la periodista, el primer obstáculo que encontró el equipo policial fue el personal doméstico de la casa, que demoró el ingreso mientras Payarola intentaba destruir evidencia dentro de su oficina. La desesperación marcó el inicio de la secuencia, ya que, según Iglesias, el abogado estaba en plena maniobra para eliminar material comprometerte cuando vio que el operativo avanzaba.
Una vez que los agentes lograron atravesar la entrada, se produjo un momento de tensión casi teatral. Payarola salió corriendo hacia la escalera del primer piso, perseguido por policías armados que lo siguieron “tipo las películas”, tal como relató la panelista. Los oficiales comenzaron a revisar cada habitación mientras él intentaba ganar segundos para ocultar un elemento clave de la causa.
Finalmente, lo encontraron en el cuarto del bebé, en medio de una escena tan llamativa como reveladora: estaba rompiendo el colchón para esconder su celular, según el testimonio de Iglesias. Fue allí donde lo redujeron y quedó formalmente detenido. La situación dejó en claro que el operativo había sido planificado al milímetro. De hecho, esta vez no se alertó al personal de seguridad del complejo donde vive Payarola, para evitar cualquier intento de fuga o aviso previo.
Otro dato llamativo que surgió es que, para garantizar el factor sorpresa, los agentes incluso retuvieron armas y celulares de quienes estaban en la puerta del barrio cerrado, minimizando así cualquier filtración. La investigación continúa avanzando y, con el secuestro de dispositivos electrónicos, se espera que se profundice el análisis sobre las múltiples denuncias que enfrenta el exabogado, cuyo intento de evadir la acción policial terminó siendo tan dramático como fallido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario