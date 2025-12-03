Tenso cruce: así fue el encuentro entre Nico Occhiato y Migue Granados en la gala de Gente

En un 2025 que consolidó definitivamente a Occhiato como uno de los nombres más fuertes del streaming, su llegada a la gala confirmaba el crecimiento de Luzu TV, que logró instalarse como un fenómeno sostenido. Mientras tanto, desde el otro extremo del mapa digital, Migue Granados se expandió con OLGA, un proyecto que irrumpió con fuerza y que desde su inicio alimentó comparaciones con Luzu, generando una rivalidad tan persistente como inevitable.