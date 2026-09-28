Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: la foto junto al joven empresario que la conquistó

Aunque el romance tomó estado público recién ahora, Juana y Junior se conocen desde hace tiempo. De acuerdo con la información que había dado Iglesias, el joven es amigo de la mejor amiga de Juanita, por lo que ambos ya tenían un vínculo previo antes de comenzar su relación.

El noviazgo se habría dado de manera gradual y, después de compartir distintos momentos lejos de las cámaras, Juana decidió finalmente mostrar públicamente a su pareja.

La confirmación llega después de un período de exposición para la influencer por su separación de Bautista Cuiña y la posterior discusión que ambos protagonizaron en un boliche de la Costanera. Ahora, Juana parece haber dejado atrás aquella etapa y eligió las redes sociales para presentar oficialmente a su nuevo amor.