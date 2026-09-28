Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: la foto junto al joven empresario que la conquistó
La hija de Marcelo Tinelli compartió una romántica publicación para celebrar el cumpleaños de su pareja, luego de la polémica separación de Bautista Cuiña.
A pocos meses de atravesar una escandalosa separación de Bautista Cuiña, Juana Tinelli volvió a apostar al amor y blanqueó públicamente su nuevo romance. La influencer sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales la primera fotografía junto a su nueva pareja.
Se trata de Junior Hernández, un joven empresario gastronómico de 20 años con quien la hija de Marcelo Tinelli habría comenzado una relación después de conocerse durante un largo tiempo. La publicación de Juana no dejó demasiadas dudas sobre el vínculo y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La ocasión elegida para hacer oficial el romance fue el cumpleaños de Junior. Juana publicó una imagen en la que se los ve juntos y acompañó la postal con una contundente declaración de amor: “Feliz cumpleaños mi chuno, te elijo todos los días”.
Quién es Junior Hernández, el nuevo novio de Juana Tinelli
La relación entre ambos ya había sido mencionada públicamente por Fernanda Iglesias, quien contó algunos detalles sobre el joven y cómo se habría iniciado el vínculo con la influencer.
Según trascendió, Junior Hernández está relacionado con el mundo gastronómico y se dedica al manejo de food trucks en Tigre. Además, se encuentra desarrollando una marca vinculada a los electrolitos.
Aunque el romance tomó estado público recién ahora, Juana y Junior se conocen desde hace tiempo. De acuerdo con la información que había dado Iglesias, el joven es amigo de la mejor amiga de Juanita, por lo que ambos ya tenían un vínculo previo antes de comenzar su relación.
El noviazgo se habría dado de manera gradual y, después de compartir distintos momentos lejos de las cámaras, Juana decidió finalmente mostrar públicamente a su pareja.
La confirmación llega después de un período de exposición para la influencer por su separación de Bautista Cuiña y la posterior discusión que ambos protagonizaron en un boliche de la Costanera. Ahora, Juana parece haber dejado atrás aquella etapa y eligió las redes sociales para presentar oficialmente a su nuevo amor.
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