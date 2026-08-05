La Joaqui quedó en el centro de las críticas tras hablar de Luck Ra durante el show de Rosalía

También hubo quienes optaron por el humor y dejaron mensajes como: "Llevó los vestidos de casamiento y volvió soltera, no se puede creer", “El verdadero 'no te vistas que no vas'”, y "Preparó outfit de compromiso para que la fleten al cuarto día, mi Dios”.

La Joaqui convirtió su ruptura con Luck Ra en una nueva canción

La Joaqui vuelve a apostar por la música para expresar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Tras su reciente separación de Luck Ra, la cantante presenta "Yo solamente quería amor", su nueva colaboración con Callejero Fino, una canción en la que canaliza el dolor por el final de la relación.

Luego de adelantar algunos segundos del tema en sus redes sociales, la artista finalmente lanza la esperada canción a las 21 hs.