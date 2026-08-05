La Joaqui quedó en el centro de las críticas tras hablar de Luck Ra durante el show de Rosalía
La cantante recibió una ola de cuestionamientos en redes tras compartir cómo fue el desenlace de su historia con Luck Ra en pleno recital.
La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue dando que hablar. Esta vez, la cantante quedó en el centro de una fuerte polémica luego de compartir públicamente detalles sobre el final de la relación durante una aparición en el show de Rosalía, lo que desató una catarata de reacciones en las redes sociales.
En uno de los momentos del recital, cuando participó del tradicional "confesionario" de la artista española, La Joaqui recordó cómo comenzó su historia de amor con el cordobés y sorprendió al revelar cómo terminó el vínculo. “Un día me encontré con un príncipe azul”, expresó en un primer momento. Luego agregó: “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”.
Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios empatizaron con su relato, otros cuestionaron que decidiera exponer la intimidad de la ruptura frente al público del Movistar Arena.
“¿No era que habían terminado super bien y de mutuo acuerdo? Un día dice una cosa y al otro va a llorar a un recital”, escribió un usuario.
Las críticas se multiplicaron especialmente en X y TikTok. “Pasa de 'lo quiero mucho y terminamos re bien' a exponerlo en el Movistar Arena. Raro”, señaló una persona. Otro comentario apuntó: “Primero vende la separación madura y después va a quemarlo en público. Ponete de acuerdo, Joaqui".
También hubo quienes optaron por el humor y dejaron mensajes como: "Llevó los vestidos de casamiento y volvió soltera, no se puede creer", “El verdadero 'no te vistas que no vas'”, y "Preparó outfit de compromiso para que la fleten al cuarto día, mi Dios”.
La Joaqui convirtió su ruptura con Luck Ra en una nueva canción
La Joaqui vuelve a apostar por la música para expresar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Tras su reciente separación de Luck Ra, la cantante presenta "Yo solamente quería amor", su nueva colaboración con Callejero Fino, una canción en la que canaliza el dolor por el final de la relación.
Luego de adelantar algunos segundos del tema en sus redes sociales, la artista finalmente lanza la esperada canción a las 21 hs.
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