Mimi Alvarado destrozó a Yanina Latorre: qué dijo

Además, Mimi desmintió que la hayan sacado de un boliche por estar "en pedo", como dijo Latorre. La mediática explicó que ese día tenía gripe y que las fotos que circularon eran de "inteligencia artificial". “Todo lo que dijeron en el programa de Yanina fue mentira. Tu sabes que tu también te haz puesto en pedo. A Yanina le mandan unas fotos y distorsiona todo. O a lo mejor se lo contaron mal. Es mentira que a mí me sacaron del boliche que ella dice”, señaló, añadiendo que no le gusta que se digan mentiras sobre ella, ya que sus padres ven los portales.