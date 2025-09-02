Mimi Alvarado destrozó a Yanina Latorre: qué dijo
Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, la influencer apuntó contra la conductora de SQP después de una serie de datos que dio sobre ella.
En las últimas horas Mimi Alvarado, la novia del Tirri arremetió duramente contra Yanina Latorre tras las declaraciones que la conductora hizo en su programa SQP (Sálvese Quien Pueda), las cuales, según Alvarado, eran falsas. En una entrevista con Juan Etchegoyen, la novia de El Tirri se despachó contra Latorre.
Visiblemente enojada, Mimi afirmó que Yanina es la única persona del medio que quiere separarla de Luciano. “La única persona del medio que me separa de Luciano es Yanina Latorre y yo soy una de las pocas periodistas que no le tienen miedo porque veo mucho panqueque que le tiene miedo. A mi lo que me molesta es cuando uno no va a la fuente porque el periodista tiene que ir a la fuente”, sentenció.
Lo rumores que desmiente Mimi sin filtro
Alvarado aseguró que las declaraciones de Yanina sobre su supuesta separación de El Tirri la enojaron muchísimo, ya que eran mentira. “Si ella tiene mi número pregúntame cómo y no lances fruta. Ella insistía en que yo estaba separada y eso me enojó muchísimo. Si yo estoy separada la primera que voy a decir algo soy yo. Hay gente que le tiene miedo a Yanina porque es picante pero yo soy picante también. Yo voy a la fuente y ella debió preguntarme. Luciano y yo nunca nos separamos”, afirmó.
Además, Mimi desmintió que la hayan sacado de un boliche por estar "en pedo", como dijo Latorre. La mediática explicó que ese día tenía gripe y que las fotos que circularon eran de "inteligencia artificial". “Todo lo que dijeron en el programa de Yanina fue mentira. Tu sabes que tu también te haz puesto en pedo. A Yanina le mandan unas fotos y distorsiona todo. O a lo mejor se lo contaron mal. Es mentira que a mí me sacaron del boliche que ella dice”, señaló, añadiendo que no le gusta que se digan mentiras sobre ella, ya que sus padres ven los portales.
El duro mensaje contra la producción del programa de Yanina Latorre
En ese momento, Mimi Alvarado aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje al equipo de Yanina. “Yo a Yanina jamás la voy a amenazar, yo tengo data muy fuerte y vamos a aliarnos Yanina. Yo te doy la data que necesitas”, propuso. También apuntó a los panelistas, diciendo que Lizardo Ponce está "muy subido al pony" y que Mayra Capristo es "peligrosa". Por último, criticó la actitud de todos, que "hablan como si fueran calcutos".
