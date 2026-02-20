La fiesta íntima de Mirtha Legrand por sus 99 años: los invitados elegidos y un menú especial
La conductora organiza un festejo exclusivo junto a familiares y amigos cercanos, con una celebración cuidada al detalle y platos que reflejan sus gustos de siempre.
El próximo 23 de febrero, Mirtha Legrand celebrará sus 99 años y, fiel a su estilo meticuloso, ya puso en marcha todos los preparativos para una fiesta que promete ser tan elegante como significativa. Lejos de los grandes eventos multitudinarios, la diva optó por un encuentro íntimo, pensado para compartir con su círculo más cercano, pero sin resignar ningún detalle.
Según se reveló en el programa Intrusos, la propia Mirtha se encargó personalmente de la lista de invitados y del envío de las convocatorias. “La propia Mirtha está mandando los mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”, contó Ambrosino al aire, dando cuenta del nivel de involucramiento de la conductora en cada instancia de la organización. El método elegido fue simple y directo: mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos para los vínculos más estrechos.
La celebración tendrá lugar en la casa de Marcela Tinayre, hija de Mirtha, más precisamente en el living de la vivienda. Allí se desarrollará la recepción inicial, donde los invitados disfrutarán de una entrada tipo tapeo antes de pasar al momento central de la noche. El espacio fue elegido por comodidad y calidez, priorizando el clima familiar por sobre la formalidad.
Todos los detalles del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand
En cuanto a la cantidad de asistentes, la lista oscila entre 60 y 90 personas, todas seleccionadas personalmente por la cumpleañera. “A los más íntimos se los está mandando Mirtha directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, señaló nuevamente Ambrosino, remarcando el carácter selectivo del festejo. No se trata solo de una reunión social, sino de un encuentro cargado de afecto y simbolismo.
La gastronomía también ocupará un rol central. Como en otras celebraciones, el chef de confianza de Mirtha será el encargado de la cocina, al igual que el ambientador habitual que trabaja con ella desde hace años. El menú incluirá algunos de los platos preferidos de la diva, entre ellos gnocchis y risotto. Según trascendió, para el plato principal los invitados se trasladarán al patio de la casa, en una disposición pensada para favorecer la charla y el disfrute. “Eso es lo que pidió Mirtha”, aseguró el periodista.
Mientras continúa con sus compromisos televisivos y prepara nuevas emisiones de su programa, Legrand demuestra que, incluso a los 99 años, mantiene intacta su energía organizativa y su atención por los detalles. La fiesta será una celebración de la vida, la trayectoria y el vínculo cercano con quienes la acompañaron a lo largo de décadas, en una noche que promete quedar en el recuerdo de todos los presentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario