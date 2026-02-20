La fiesta íntima de Mirtha Legrand por sus 99 años: los invitados elegidos y un menú especial

La gastronomía también ocupará un rol central. Como en otras celebraciones, el chef de confianza de Mirtha será el encargado de la cocina, al igual que el ambientador habitual que trabaja con ella desde hace años. El menú incluirá algunos de los platos preferidos de la diva, entre ellos gnocchis y risotto. Según trascendió, para el plato principal los invitados se trasladarán al patio de la casa, en una disposición pensada para favorecer la charla y el disfrute. “Eso es lo que pidió Mirtha”, aseguró el periodista.