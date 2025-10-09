Revelaron cuánto gastó Mauro Icardi para pasar tres días en Madrid con la China Suárez

"Lo curioso es que el domingo estuvieron de fiesta hasta altas horas de la madrugada y el lunes pudieron ir (al show de Lali Espósito). De hecho, (sí asistieron) Leonardo Sbaraglia y todas las celebridades argentinas que están acá en Madrid. Pero ellos no fueron, fue el peluquero, pero ellos no", dijo entre risas.

Y es que tal puede haber sido el único momento de intimidad total para la pareja, en "una suite que a Mauro Icardi le ha costado por día, desde el domingo, 3.300 euros", como detalló el periodista. Es decir, alrededor de U$S 10.000 todo el viaje.

"Sólo por alojarse en una suite que es de reyes, para tres personas porque el peluquero se alojó ahí también, 78 metros cuadrados en el Hotel Ritz de Madrid", contó Antolín.

"Con las fuentes que tengo dentro del hotel, a mí me han dicho que jamas han visto a una pareja tan enamorada. Te lo garantizo. Es la felicidad plena. El Presidente del Galatasaray le dio tres días libres y se vinieron acá", insistió Antolín, al quien también le llegó la versión de que "nunca se vio una pareja tan fogosa en la noche, en la tarde, por la mañana... en las artes amatorias".

China Suarez y Mauro Icardi juntos

"No estoy insinuando, te lo estoy diciendo, que la fogosidad es increíble porquen están requete enamorados", dijo entre risas el español, cuyas fuentes aseguraron que la pareja no se despegó en todo el viaje "aunque en este viaje han tenido poca intimidad porque estuvo el peluquero".

Además de salir de compras por la calle Serrano, en el exclusivo barrio de Salamanca, Icardi, la China Suárez y su peluquero comieron en el restaurante italiano Numa, a metros de la Puerta de Alcalá, donde el futbolista pagó la cuenta de los tres comensales, que fue de 400 euros.

"No hay un atisbo de tristeza ni en la China ni en Mauro Icardi, y si lo hay, nadie lo adivinó", repitió Antolín. En vez, el futbolista hizo buenas migas en cada restaurante al que fue con su novia, porque dejó una buena propina.

"Mira que los futbolistas, sobre todo acá en España, suelen ser bastante tacaños. No es el caso de Mauro Icardi, que a donde ha ido ha dilapidado dinero", comentó el periodista, quien resaltó el "trato educado de parte de los dos" tortolitos argentinos.