El surrealista día en que Javier Milei imitó a Leonardo Favio en lo de Guido Kaczka
Este 28 de mayo, fecha en la que Leonardo Favio habría cumplido años, muchos recordaron uno de los archivos más extraños de la televisión argentina.
Hay momentos televisivos que parecen quedar atrapados en una dimensión paralela. Escenas tan raras que, años después, cuesta creer que efectivamente ocurrieron. Y una de ellas reaparece inevitablemente cada vez que se habla de Leonardo Favio: el día en que Javier Milei lo imitó en un programa de Guido Kaczka.
La secuencia ocurrió en 2018, bastante antes de que Milei imaginara siquiera llegar a la Casa Rosada. En aquel momento era una figura mediática habitual de debates económicos y programas de televisión, aunque nadie esperaba verlo aparecer vestido completamente de negro, con pañuelo en la cabeza y actitud de cantante melancólico para interpretar “Otra vez será”.
Y sí: el momento tenía algo profundamente bizarro incluso para los estándares de la televisión argentina.
Entre las luces del estudio, el desconcierto general y el tono descontracturado del programa, Milei se lanzó a cantar uno de los clásicos de Favio mientras Guido Kaczka intentaba sostener una escena que parecía escrita por alguien mezclando política, karaoke y cultura popular argentina a las tres de la mañana.
Lo curioso es que, dentro de todo ese clima rarísimo, la performance fue bastante aceptable. Milei no apareció haciendo una burla exagerada ni una caricatura grotesca. Al contrario: intentó respetar el tono sentimental de Favio y hasta sorprendió a varios por tomarse en serio la interpretación.
Con el tiempo, el archivo ganó todavía más rareza por el contraste entre ambos universos. Leonardo Favio quedó históricamente asociado a una sensibilidad profundamente popular y al peronismo, mientras que Milei terminó construyendo un liderazgo político ubicado en las antípodas ideológicas.
Quizá por eso el video sigue generando fascinación. Porque parece condensar algo muy específico de la Argentina: esa capacidad única para mezclar espectáculo, política, cultura pop y situaciones completamente improbables en una misma escena.
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