El surrealista día en que Javier Milei imitó a Leonardo Favio en lo de Guido Kaczka

Entre las luces del estudio, el desconcierto general y el tono descontracturado del programa, Milei se lanzó a cantar uno de los clásicos de Favio mientras Guido Kaczka intentaba sostener una escena que parecía escrita por alguien mezclando política, karaoke y cultura popular argentina a las tres de la mañana.

Lo curioso es que, dentro de todo ese clima rarísimo, la performance fue bastante aceptable. Milei no apareció haciendo una burla exagerada ni una caricatura grotesca. Al contrario: intentó respetar el tono sentimental de Favio y hasta sorprendió a varios por tomarse en serio la interpretación.

Con el tiempo, el archivo ganó todavía más rareza por el contraste entre ambos universos. Leonardo Favio quedó históricamente asociado a una sensibilidad profundamente popular y al peronismo, mientras que Milei terminó construyendo un liderazgo político ubicado en las antípodas ideológicas.

Quizá por eso el video sigue generando fascinación. Porque parece condensar algo muy específico de la Argentina: esa capacidad única para mezclar espectáculo, política, cultura pop y situaciones completamente improbables en una misma escena.