El inesperado saludo de Ricardo Darín en plena calle que se hizo viral: "¿Es Darín o no?"
Dos fanáticas dudaron si el hombre del auto de al lado era Ricardo Darín y el propio actor terminó confirmando su identidad.
Una situación cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales cuando dos mujeres reconocieron, o al menos creyeron reconocer, a Ricardo Darín mientras circulaban en su automóvil. La duda sobre si el hombre que viajaba en el vehículo de al lado era realmente el reconocido actor argentino desencadenó una divertida escena que quedó registrada en video.
Todo ocurrió mientras ambas estaban dentro de su auto. En un momento, detectaron la presencia de un hombre en otro vehículo y comenzaron a observarlo detenidamente. La ventanilla entreabierta permitió que pudieran verlo con mayor claridad, pero aun así no se animaban a confirmar que se trataba de Darín.
La conductora, convencida de haberlo identificado, le dijo a su acompañante: “Amiga, ¡es Darín!”. La otra mujer, entre los nervios y la vergüenza que le generaba la situación, respondió: “Me hacés pasar vergüenza”. La escena fue tomando otro tono cuando decidieron sacar el teléfono para grabar. Querían comprobar si efectivamente habían encontrado al actor en plena calle, aunque también dudaban sobre la conveniencia de molestarlo.
Ricardo Darín se dio cuenta y tuvo un gesto inesperado
La situación terminó de resolverse cuando el propio Ricardo advirtió lo que estaba ocurriendo. Después de notar las miradas y la cámara, el actor observó hacia el vehículo de las mujeres y reaccionó con absoluta naturalidad. Sonrió y levantó una mano para saludarlas, confirmando de esa manera que las sospechas eran acertadas.
Lejos de mostrarse molesto por el reconocimiento, respondió con un gesto cordial que terminó convirtiéndose en el momento más celebrado del video. La acompañante, que hasta ese momento había intentado evitar una situación incómoda, incluso dijo: “No filmes, es una persona”.
Sin embargo, finalmente también respondió al saludo del intérprete. La espontaneidad de la escena fue uno de los motivos por los que el registro rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En pocas horas, la publicación superó los 140 mil “me gusta” y acumuló una gran cantidad de comentarios.
La reacción de las redes sociales al divertido encuentro
Los usuarios no tardaron en identificarse con la situación protagonizada por las dos fanáticas. Muchos reconocieron que también sentirían vergüenza o incomodidad al encontrarse con una figura conocida en un contexto cotidiano. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación se destacaron algunos comentarios cargados de humor. “Pobre Darín las tuvo a saludar él” y “Yo le hubiera gritado ‘reite Darín’” fueron algunas de las respuestas que recibieron mayor atención.
Otros usuarios aprovecharon para bromear con la particular situación y con la paciencia del actor. “Casi te pide una foto a vos Darín”, escribió una persona, mientras que otro usuario imaginó lo que podría haber pensado el propio intérprete durante esos segundos. “Me lo imagino a Darín pensando ‘¿pero estas chicas me van a preguntar de una vez si soy Darin o no?’”, comentó otro usuario.
También hubo quienes defendieron la actitud de las mujeres y explicaron que el nerviosismo no necesariamente tiene que ver con ser una persona que busca llamar la atención. Uno de los comentarios señaló: “Eso nos pasa a las que no somos cholulas, sentimos que los molestamos y automáticamente el nivel de vergüenza que nos genera, hace que parezcamos agrandadas”.
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