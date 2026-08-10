El inesperado saludo de Ricardo Darín en plena calle que se hizo viral: "¿Es Darín o no?"

Sin embargo, finalmente también respondió al saludo del intérprete. La espontaneidad de la escena fue uno de los motivos por los que el registro rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En pocas horas, la publicación superó los 140 mil “me gusta” y acumuló una gran cantidad de comentarios.

La reacción de las redes sociales al divertido encuentro

Los usuarios no tardaron en identificarse con la situación protagonizada por las dos fanáticas. Muchos reconocieron que también sentirían vergüenza o incomodidad al encontrarse con una figura conocida en un contexto cotidiano. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación se destacaron algunos comentarios cargados de humor. “Pobre Darín las tuvo a saludar él” y “Yo le hubiera gritado ‘reite Darín’” fueron algunas de las respuestas que recibieron mayor atención.

Otros usuarios aprovecharon para bromear con la particular situación y con la paciencia del actor. “Casi te pide una foto a vos Darín”, escribió una persona, mientras que otro usuario imaginó lo que podría haber pensado el propio intérprete durante esos segundos. “Me lo imagino a Darín pensando ‘¿pero estas chicas me van a preguntar de una vez si soy Darin o no?’”, comentó otro usuario.

También hubo quienes defendieron la actitud de las mujeres y explicaron que el nerviosismo no necesariamente tiene que ver con ser una persona que busca llamar la atención. Uno de los comentarios señaló: “Eso nos pasa a las que no somos cholulas, sentimos que los molestamos y automáticamente el nivel de vergüenza que nos genera, hace que parezcamos agrandadas”.