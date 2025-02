El inesperado video de Susana Giménez que generó confusión entre sus seguidores

En el extraño video se puede ver a la diva de los teléfonos, con lentes oscuros, una blusa clara y unos pantalones estampados, acariciando a su perro.

“Te saco una foto para que te veas”, le comenta una persona que se encuentra detrás de cámara. La rubia expresó "dale" y posó. Acto seguido, se ve un inesperado zoom hacia su rostro.

Si bien la publicación estuvo algunos pocos minutos, fue tiempo suficiente para que miles de personas la vean y dejen algunos comentarios al respecto. "Los que se burlan de este video son los que critican los filtros en las fotos. Sean sinceros, lo que de verdad les jode es que la gente envejezca", se pudo leer.

susana gimenez instagram

La preocupación de Susana Giménez por la internación de su hija Mecha

La internación de Mecha Sarrabayrouse en el sanatorio Mater Dei generó una gran preocupación, en su madre, Susana Giménez, quien atraviesa momentos de gran angustia debido a la difícil situación de su hija.

Guido Záffora al aire de El Diario de Mariana, comentó: "Me dicen que la salud de Mecha es lo primero y que Susana está muy angustiada porque pasó unos 10 días tremendos, terribles, y que lo que le sorprende es que los médicos dijeron ‘te operás y en tres días caminás’. Pero están controlando a Mecha de una manera exhaustiva”

Y sumó, “Hace 10 días Mecha fue operada en Miami. Cuando la internaron le pusieron calmantes, le ofrecieron la opción de regresar a su casa, pero ella prefirió quedarse porque realmente estaba con mucho dolor”.

En diálogo con Puro Show, Susana expresó que se había asustado mucho en ese momento. “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, expresó y agregó: “Es horrible la verdad que te pase algo afuera”, Además, esta no es la primera vez que debe someterse a intervenciones médicas por su cadera. Por el momento, no se supieron más detalles de cómo se encuentra.

Lo último que se conoció fue que se encontraba con grandes dolores, y por eso decidieron que la vieran los médicos. La diva todavía no definió su agenda, ni canceló el viaje a Punta del Este que tenía planificado. Sin embargo, se encuentra junto a su hija en el sanatorio y la acompañará en todo momento.

La diva aprovechó las cámaras para desmentir el rumor que comenzó a circular de que su hija tiene artritis. “No me importan mucho los medios”, expresó sin filtros. Por último, la diva habló de su presente: “Estoy agotada de llevar dos carteras, la silla, el andador...”.