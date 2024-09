El insólito enojo de Furia por quedar afuera de los Martín Fierro: "Tengo derecho de ir a buscar mi premio"

Aunque entre risas, la polémica Furia se mostró visiblemente enojada porque los "caracoles" -como ella suele llamar a sus compañeros de certamen que hicieron "poco" o "nada" ante cámara- estarán en la gala de la televisión y ella no: "Yo no voy a estar en la mesa, van los caracoles, y la que se puso el programa al hombro fue Furia pero a mí no me llamaron", comenzó indicando.

Y agregó: "Me cargué al hombro Gran Hermano, muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. De mi parte, yo he rescindido contrato en buenos términos, pero bueno, no he sido invitada a la mesa".

Seguidamente, adicionó de manera insólita: "Muchos esperaban que yo sea la revelación del año. Soy la revelación del año, lo sé, soy consciente de eso, no solamente en la tele, sino también en las redes sociales, así que nada, de mi parte éxitos en todo, en lo que emprendan Telefe, pero bueno, la verdad es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio", manifestó.

furia enojada por MF.mp4

"Pasa que yo tuve una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil, mi persona y demás, y fui la más expuesta y como la que se llevó más fama, por así decirlo, tanto desde el lado positivo como desde el lado negativo", sostuvo.

Y argumentó: "Pero lo que pasó con mi fandom es que movía tanto las redes sociales, de manera tan exponencial, como si fuera un medio de comunicación, al punto de devastar la campaña que había en mi contra".

"De hecho, dicen muchos que si no hubiera existido Furia, tampoco hubiera existido esta repercusión", señaló en torno al éxito del programa. Y agregó: "Yo me denomino revolución, o referente. Creo que me merezco la revolución del año, soy yo, no importa que no me den el Martín Fierro, ya me lo gané, me gané el amor de la gente, el amor del pueblo y eso no se paga con nada, así que gracias, no importa", lanzó al finalizar la participante que quedó en sexto lugar por decisión del público.