El Konex cumple 20 años y lo festeja con una noche especial junto a grandes figuras de la música

A lo largo de estas dos décadas, por sus escenarios pasaron artistas consagrados y nuevas figuras que encontraron en el Konex un espacio para acercarse a otros públicos. Esa combinación entre nombres reconocidos y propuestas emergentes se convirtió en una de las características centrales de su identidad.

Pero el vínculo con quienes asisten también trascendió los espectáculos. Los encuentros al aire libre, ciclos, festivales y diferentes actividades transformaron al espacio en un verdadero punto de reunión para varias generaciones.

Por eso, “La Celebración” propone volver sobre ese recorrido colectivo y reunir en una misma noche algunas de las voces y propuestas que representan la diversidad artística que atravesó al Konex durante sus primeros 20 años.

Así, el aniversario se presenta como una oportunidad para quienes fueron parte de esa historia y también para quienes todavía no conocieron el espacio, con una noche que buscará celebrar el pasado y, al mismo tiempo, todo lo que todavía está por venir.