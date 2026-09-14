El Konex cumple 20 años y lo festeja con una noche especial junto a grandes figuras de la música
El espacio cultural del Abasto prepara una celebración con artistas de distintas generaciones para recorrer dos décadas de encuentros, música y cultura.
Ciudad Cultural Konex cumple 20 años y prepara una celebración especial para conmemorar las dos décadas en las que se convirtió en uno de los espacios culturales más reconocidos de Buenos Aires.
El festejo será el miércoles 30 de septiembre y tendrá a Kevin Johansen como anfitrión, acompañado por una programación especialmente pensada para la ocasión. La propuesta reunirá a artistas de diferentes generaciones y estilos que fueron parte de la historia del espacio.
“La Celebración” se realizará en el patio del Konex y contará con la presencia de La Delio Valdez, Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Barbi Recanati, Raly Barrionuevo, Juana Rozas, La Bomba de Tiempo y Hugo Lobo, con dirección de Alejandro Terán.
Una noche para celebrar dos décadas de cultura
El encuentro busca ser mucho más que un festejo de aniversario. La propuesta apunta a recuperar parte de la historia construida durante estos 20 años a través de artistas, proyectos y públicos que hicieron del Konex un punto de referencia dentro de la escena cultural porteña.
Desde su apertura, el espacio ubicado en el barrio del Abasto funcionó como escenario para propuestas de distintas disciplinas. Música, teatro, danza, artes visuales, actividades para las infancias y proyectos interdisciplinarios encontraron allí un lugar para desarrollarse.
A lo largo de estas dos décadas, por sus escenarios pasaron artistas consagrados y nuevas figuras que encontraron en el Konex un espacio para acercarse a otros públicos. Esa combinación entre nombres reconocidos y propuestas emergentes se convirtió en una de las características centrales de su identidad.
Pero el vínculo con quienes asisten también trascendió los espectáculos. Los encuentros al aire libre, ciclos, festivales y diferentes actividades transformaron al espacio en un verdadero punto de reunión para varias generaciones.
Por eso, “La Celebración” propone volver sobre ese recorrido colectivo y reunir en una misma noche algunas de las voces y propuestas que representan la diversidad artística que atravesó al Konex durante sus primeros 20 años.
Así, el aniversario se presenta como una oportunidad para quienes fueron parte de esa historia y también para quienes todavía no conocieron el espacio, con una noche que buscará celebrar el pasado y, al mismo tiempo, todo lo que todavía está por venir.
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