Oasis anunció 39 shows para 2027: todos los países que visitará en su esperada gira

Para 2027, el recorrido estará concentrado en ocho países: Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

El inicio será en Glasgow, donde Oasis ofrecerá cinco conciertos en el Celtic Park entre el 21 y el 29 de mayo. Luego llegará el turno de Mánchester, con nada menos que 11 presentaciones en el Etihad Stadium durante junio.

La gira continuará por Europa con dos fechas en Múnich, dos en Barcelona, dos en Ámsterdam, dos en París y dos en Roma. En agosto, la banda cruzará nuevamente el Atlántico para presentarse en Boston y Las Vegas.

El tramo final tendrá un fuerte componente simbólico. Oasis tocará dos veces en Slane Castle, Irlanda, antes de regresar al Reino Unido para protagonizar cuatro conciertos en Knebworth, el lugar que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Todas las fechas de Oasis para 2027

21 de mayo: Glasgow, Celtic Park

Glasgow, Celtic Park 23 de mayo: Glasgow, Celtic Park

Glasgow, Celtic Park 25 de mayo: Glasgow, Celtic Park

Glasgow, Celtic Park 28 de mayo: Glasgow, Celtic Park

Glasgow, Celtic Park 29 de mayo: Glasgow, Celtic Park

Glasgow, Celtic Park 4 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 6 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 8 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 11 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 12 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 15 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 18 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 19 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 22 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 25 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 26 de junio: Mánchester, Etihad Stadium

Mánchester, Etihad Stadium 2 y 3 de julio: Múnich, Allianz Arena

Múnich, Allianz Arena 10 y 11 de julio: Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys 16 y 17 de julio: Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

Ámsterdam, Johan Cruijff Arena 23 y 24 de julio: París, Stade de France

París, Stade de France 29 y 30 de julio: Roma, Stadio Olimpico

Roma, Stadio Olimpico 10, 13 y 14 de agosto: Boston, Gillette Stadium

Boston, Gillette Stadium 20, 21 y 24 de agosto: Las Vegas, Allegiant Stadium

Las Vegas, Allegiant Stadium 4 y 5 de septiembre: Slane Castle, Irlanda

Slane Castle, Irlanda 11, 12, 18 y 19 de septiembre: Knebworth, Reino Unido

Los fanáticos que quieran conseguir un lugar en los nuevos conciertos deberán registrarse a partir del 17 de septiembre a través del enlace disponible en el Instagram oficial de Oasis.