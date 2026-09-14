Oasis anunció 39 shows para 2027: todos los países que visitará en su esperada gira
Liam y Noel Gallagher volverán a recorrer distintos escenarios del mundo con una serie de conciertos que tendrá un cierre muy especial.
Oasis confirmó una nueva etapa de su gira de reunión con 39 fechas previstas para 2027, en un recorrido que llevará a los hermanos Liam y Noel Gallagher por Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Irlanda.
El tour comenzará el 21 de mayo en Glasgow, Escocia, y se extenderá durante varios meses hasta llegar a uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de la banda. El cierre será en Knebworth, donde Oasis protagonizó dos conciertos históricos en 1996.
La banda retomó sus actividades en agosto de 2024, después de 15 años de distanciamiento entre los hermanos Gallagher. Lo que inicialmente iba a ser una serie acotada de presentaciones en Reino Unido terminó ampliándose debido a la enorme demanda del público.
El regreso de Oasis que se convirtió en un fenómeno mundial
La gira de reunión tuvo su punto de partida en julio de 2025, cuando Oasis volvió a los escenarios con dos shows en Cardiff. Desde entonces, el grupo recorrió 11 países y volvió a demostrar que sus grandes canciones continúan vigentes entre distintas generaciones.
Durante esta primera etapa, Liam y Noel Gallagher se presentaron en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Argentina, Chile y Brasil, con localidades agotadas en cada uno de sus conciertos.
Para 2027, el recorrido estará concentrado en ocho países: Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.
El inicio será en Glasgow, donde Oasis ofrecerá cinco conciertos en el Celtic Park entre el 21 y el 29 de mayo. Luego llegará el turno de Mánchester, con nada menos que 11 presentaciones en el Etihad Stadium durante junio.
La gira continuará por Europa con dos fechas en Múnich, dos en Barcelona, dos en Ámsterdam, dos en París y dos en Roma. En agosto, la banda cruzará nuevamente el Atlántico para presentarse en Boston y Las Vegas.
El tramo final tendrá un fuerte componente simbólico. Oasis tocará dos veces en Slane Castle, Irlanda, antes de regresar al Reino Unido para protagonizar cuatro conciertos en Knebworth, el lugar que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.
Todas las fechas de Oasis para 2027
- 21 de mayo: Glasgow, Celtic Park
- 23 de mayo: Glasgow, Celtic Park
- 25 de mayo: Glasgow, Celtic Park
- 28 de mayo: Glasgow, Celtic Park
- 29 de mayo: Glasgow, Celtic Park
- 4 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 6 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 8 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 11 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 12 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 15 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 18 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 19 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 22 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 25 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 26 de junio: Mánchester, Etihad Stadium
- 2 y 3 de julio: Múnich, Allianz Arena
- 10 y 11 de julio: Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 16 y 17 de julio: Ámsterdam, Johan Cruijff Arena
- 23 y 24 de julio: París, Stade de France
- 29 y 30 de julio: Roma, Stadio Olimpico
- 10, 13 y 14 de agosto: Boston, Gillette Stadium
- 20, 21 y 24 de agosto: Las Vegas, Allegiant Stadium
- 4 y 5 de septiembre: Slane Castle, Irlanda
- 11, 12, 18 y 19 de septiembre: Knebworth, Reino Unido
Los fanáticos que quieran conseguir un lugar en los nuevos conciertos deberán registrarse a partir del 17 de septiembre a través del enlace disponible en el Instagram oficial de Oasis.
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