K4OS inicia una nueva era con "Berlín", su canción más audaz
Tau, Ine, Mechi y Lily presentan una propuesta que profundiza la identidad de la banda y abre una nueva etapa en su carrera.
K4OS vuelve a escena con “Berlín”, una canción que funciona como el comienzo de una nueva etapa para la banda y que llega con una identidad renovada, tanto desde lo musical como desde lo visual.
Luego del crecimiento que las llevó a convertirse en uno de los nombres destacados de la nueva generación del pop argentino, Tau, Ine, Mechi y Lily se animan a mostrar una faceta diferente. La propuesta busca reflejar el crecimiento artístico y personal de sus cuatro integrantes, con una mirada más madura y descontracturada.
“Berlín” no se presenta simplemente como un nuevo lanzamiento, sino como la puerta de entrada a un universo diferente para K4OS. La canción inaugura un concepto narrativo y una estética que acompañarán esta nueva etapa de la banda.
Una versión más madura de K4OS
Con una marcada impronta pop, el tema incorpora sonidos más oscuros y una estética nocturna que invita a imaginar una noche de fiesta. La energía de “Berlín” se apoya en una actitud más rebelde y contemporánea, pero mantiene el ADN pop que identifica al grupo.
Esta transformación también representa una evolución natural para K4OS. Las integrantes incorporan nuevas influencias y se permiten experimentar con diferentes sonidos, conceptos y recursos visuales para ampliar el universo que construyeron desde sus comienzos.
El lanzamiento encuentra a la banda atravesando además uno de los momentos más importantes de su carrera. Su gira “4EVER TOUR” consiguió agotar 15 funciones en el Teatro Gran Rex y convocó a más de 50 mil personas, marcando un hito para una nueva generación del pop argentino.
Durante esas presentaciones, la calle Corrientes se convirtió en un punto de encuentro para miles de fanáticos que llegaron con glitter, looks intervenidos, carteles y coreografías. Dentro de la sala, la respuesta fue igual de contundente, con canciones coreadas y una conexión permanente entre las artistas y su público.
La experiencia significó, además, el debut de K4OS con shows propios después de haber construido una comunidad principalmente desde el universo digital. El resultado confirmó el crecimiento de la banda y su capacidad para trasladar ese fenómeno al escenario.
Ahora, con “Berlín” como punto de partida, K4OS continúa ampliando su recorrido con nuevas presentaciones del “4EVER TOUR” en Salta, Jujuy, Tucumán, Neuquén y Bahía Blanca.
Con una identidad que se transforma al mismo tiempo que sus integrantes, K4OS apuesta por una etapa más adulta, arriesgada y personal. “Berlín” es apenas el comienzo de todo lo que la banda prepara para esta nueva era.
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