K4OS inicia una nueva era con "Berlín", su canción más audaz

El lanzamiento encuentra a la banda atravesando además uno de los momentos más importantes de su carrera. Su gira “4EVER TOUR” consiguió agotar 15 funciones en el Teatro Gran Rex y convocó a más de 50 mil personas, marcando un hito para una nueva generación del pop argentino.

Durante esas presentaciones, la calle Corrientes se convirtió en un punto de encuentro para miles de fanáticos que llegaron con glitter, looks intervenidos, carteles y coreografías. Dentro de la sala, la respuesta fue igual de contundente, con canciones coreadas y una conexión permanente entre las artistas y su público.

La experiencia significó, además, el debut de K4OS con shows propios después de haber construido una comunidad principalmente desde el universo digital. El resultado confirmó el crecimiento de la banda y su capacidad para trasladar ese fenómeno al escenario.

Ahora, con “Berlín” como punto de partida, K4OS continúa ampliando su recorrido con nuevas presentaciones del “4EVER TOUR” en Salta, Jujuy, Tucumán, Neuquén y Bahía Blanca.

Con una identidad que se transforma al mismo tiempo que sus integrantes, K4OS apuesta por una etapa más adulta, arriesgada y personal. “Berlín” es apenas el comienzo de todo lo que la banda prepara para esta nueva era.