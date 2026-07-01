Se conocieron las imágenes de Mauro Icardi en medio de rumores de ruptura con la China Suárez
Yanina Latorre aseguró en televisión que la pareja habría atravesado una fuerte crisis y mostró un video del futbolista junto a sus hijas en Nordelta.
La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que la pareja estaría atravesando una separación. En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora presentó imágenes del futbolista caminando por Nordelta junto a sus dos hijas, en medio de rumores de distanciamiento.
Según explicó Latorre, el video sería una señal del quiebre entre ambos, ya que sostuvo que habitualmente la pareja se mostraba siempre junta. “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, afirmó.
El motivo de la crisis y la salida de la China de la casa de Mauro Icardi
Durante el programa, la periodista contó detalles sobre la supuesta ruptura y aseguró que la actriz habría dejado la vivienda que compartían. “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares”, relató.
Además, Latorre señaló que el conflicto tendría un nombre detrás y apuntó a una situación ocurrida durante una salida del futbolista. “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, sostuvo.
Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación, aunque las versiones sobre una crisis entre la actriz y el delantero comenzaron a crecer luego de las declaraciones y las imágenes difundidas en televisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario