Se conocieron las imágenes de Mauro Icardi en medio de rumores de ruptura con la China Suárez

El motivo de la crisis y la salida de la China de la casa de Mauro Icardi

Durante el programa, la periodista contó detalles sobre la supuesta ruptura y aseguró que la actriz habría dejado la vivienda que compartían. “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares”, relató.