El llanto de Marisa Brel tras quedar afuera de Gran Hermano 2024: "No me gusta que..."

Respecto de algunos aficionados al ciclo que acusan a Brel de "no ver el programa", la conductora lanzó: "¿Justo yo? ¿A mí me van a decir que no veía el programa? Porque yo, antes de ser panelista, ya era fanática de Gran Hermano 1 y me encanta desarrollarlo como fenómeno social".

"Yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que un buen análisis puede servir para reflexionar sobre cómo uno se maneja en la vida o cómo poder salirse de relaciones tóxicas, tiene mucho que ver conmigo...", agregó. Luego, sumó: "Tengo una percepción muy fuerte con la gente y puedo ponerme fanática de alguien porque me gusta sus valores, porque me gusta su estrategia o porque no me gusta su estrategia en otros casos".

Finalmente, rompió en llanto al decir: "Voy a cumplir 55 el mes que viene y la verdad a esta altura... no me gusta que me hagan estas cosas".

marisa brel rompe en llanto afuera de gh.mp4

El posible motivo que dejó afuera a Marisa Brel de Gran Hermano

Siendo una de las principales analistas de varias temporadas, la noticia de que la periodista no estará en Gran Hermano 2024 fue celebrada por muchos y cuestionada por otros. Lo cierto es que, en diálogo con el stream de Ángel de Brito, Brel manifestó una suposición de lo que pudo haber ocurrido.

"He enfrentado a la Ubfal, con quien me tenga que pelear me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no conflictivo no interesará, no sé qué pensar, chicos", señaló confundida por la decisión de Telefe.