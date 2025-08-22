El llanto de Virginia Gallardo al despedirse de la televisión para dedicarse a la política

Sin embargo, más allá de sus palabras emotivas, la decisión de Gallardo despertó cuestionamientos sobre la seriedad de su candidatura y su preparación política. En el mismo programa, agregó: "Quiero devolver a mi provincia, recorrer. Quiero que la gente venga, se acerque. No quiero escuchar al político, no quiero que me cuenten los números ni las estadísticas ni las cosas de lo que cada uno lleva para su molino. Voy a ir a recorrer el interior, quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar. Quiero escuchar a la gente. Y sabrá la gente. No soy nada. Seré si la gente me elige".

Embed - VIR GALLARDO SE QUEBRÓ Y HASTA LE CONTESTÓ A MAYANS QUE LA TRATÓ DE "TONTA" PORQUE SERÁ CANDIDATA