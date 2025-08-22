El llanto de Virginia Gallardo al despedirse de la televisión para dedicarse a la política
La actriz dejó su rol en "Mujeres Argentinas" para lanzarse como candidata, entre cuestionamientos y críticas. Mirá.
Virginia Gallardo tomó la decisión de abandonar su puesto como panelista en Mujeres Argentinas (El Trece), el programa que conduce María Belén Ludueña, para concentrarse en su candidatura a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes. La salida del ciclo se produjo entre lágrimas de emoción, mientras la actriz intentaba justificar su cambio de rumbo profesional ante la audiencia y sus colegas.
El camino político de Gallardo no comenzó sin polémica. Durante una sesión del Senado, el senador José Mayans la trató de "tonta" y "estúpida": “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Victoria Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, manifestó el legislador este jueves.
La actriz respondió por X con un mensaje cargado de reproche: “Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón ¡no ganan ese dinero, van a ganar más! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario. Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mí. Dolor país...”.
En Mujeres Argentinas, Gallardo se quebró al hablar de su decisión de dejar la televisión, defendiendo su paso a la política como un aporte personal: "Estoy dejando mi vida, estoy dejando mi trabajo, estoy dejando todo porque quiero aportar un granito de arena. Por mi hija, por los hijos de todos, quiero un país mejor".
Y agregó: "Estudio, estudié 7 años de inglés, me recibí. Estudié música en un conservatorio, me recibí. Y estudié en la facultad. Y si dejé la facultad el tercer año de Ciencias Económicas, es porque me salió esta oportunidad. Mirá, si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor".
Sin embargo, más allá de sus palabras emotivas, la decisión de Gallardo despertó cuestionamientos sobre la seriedad de su candidatura y su preparación política. En el mismo programa, agregó: "Quiero devolver a mi provincia, recorrer. Quiero que la gente venga, se acerque. No quiero escuchar al político, no quiero que me cuenten los números ni las estadísticas ni las cosas de lo que cada uno lleva para su molino. Voy a ir a recorrer el interior, quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar. Quiero escuchar a la gente. Y sabrá la gente. No soy nada. Seré si la gente me elige".
