Santiago Maratea rompió el silencio sobre el cruce con la China Ansa: "La quiso picantear..."

“Para mí aclara es al pe... es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro”, sostuvo al referirse a las versiones que circularon sobre el manejo del dinero recaudado.

Qué le reprochó Santiago Maratea a la China Ansa

Al profundizar sobre el intercambio, el influencer volvió a cuestionar la actitud de la periodista y planteó que el enfrentamiento pudo estar relacionado con la dinámica del programa. “Evidentemente la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar por ahí se dio cuenta que no estaba tan informada”, expresó.

Luego, Maratea contó que durante la conversación le propuso a Ansa que le hiciera preguntas sobre otros aspectos de su vida personal, en lugar de centrarse en cuestiones que, según su mirada, no estaban suficientemente investigadas.

“En un momento me dijo que ella no solía hacer eso, y le dije que me pregunte si salí o no con tal mina. ¿Para qué se mete en un terreno que no conoce? Y me dijo que tenía razón. Pero le dije que se haga cargo, porque yo tenía otras cosas interesantes", recordó.

Pese a las diferencias que tuvieron durante la grabación de PH, el influencer aclaró que el episodio no terminó en malos términos. De hecho, destacó que la periodista se disculpó por lo ocurrido y aseguró que aceptó sus palabras. “Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto”, concluyó Maratea sobre el conflicto con la China Ansa.