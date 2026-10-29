Santiago Maratea rompió el silencio sobre el cruce con la China Ansa: "La quiso picantear..."
Santi Maratea confirmó el enfrentamiento durante su participación en PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.
Santiago Maratea rompió el silencio sobre el tenso episodio que protagonizó con la China Ansa durante la grabación de PH y confirmó que hubo un enfrentamiento que terminó con lágrimas. Tras abandonar el estudio, el influencer contó su versión de los hechos y apuntó contra la periodista: “Se quiso hacer la picante”.
En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Maratea reconstruyó cómo comenzó el intercambio entre ambos y explicó qué fue lo que le generó malestar durante el cara a cara.
“Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás”, relató.
El influencer también reconoció que la discusión le provocó enojo, especialmente por las consultas vinculadas con el cinco por ciento que obtuvo de la colecta que organizó para ayudar a Independiente. Según explicó, “hubo enojo” y, como “las emociones estuvieron a flor de piel”, la China “se expresó con el llanto”.
En medio de la situación, Andy Kusnetzoff intentó intervenir para calmar los ánimos. Sin embargo, Maratea consideró que el conflicto fue creciendo porque interpretó algunas preguntas como un cuestionamiento a su trabajo.
“Para mí aclara es al pe... es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro”, sostuvo al referirse a las versiones que circularon sobre el manejo del dinero recaudado.
Qué le reprochó Santiago Maratea a la China Ansa
Al profundizar sobre el intercambio, el influencer volvió a cuestionar la actitud de la periodista y planteó que el enfrentamiento pudo estar relacionado con la dinámica del programa. “Evidentemente la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar por ahí se dio cuenta que no estaba tan informada”, expresó.
Luego, Maratea contó que durante la conversación le propuso a Ansa que le hiciera preguntas sobre otros aspectos de su vida personal, en lugar de centrarse en cuestiones que, según su mirada, no estaban suficientemente investigadas.
“En un momento me dijo que ella no solía hacer eso, y le dije que me pregunte si salí o no con tal mina. ¿Para qué se mete en un terreno que no conoce? Y me dijo que tenía razón. Pero le dije que se haga cargo, porque yo tenía otras cosas interesantes", recordó.
Pese a las diferencias que tuvieron durante la grabación de PH, el influencer aclaró que el episodio no terminó en malos términos. De hecho, destacó que la periodista se disculpó por lo ocurrido y aseguró que aceptó sus palabras. “Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto”, concluyó Maratea sobre el conflicto con la China Ansa.
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