El mal momento que está pasando Katia La Tana en Gran Hermano: "Es horrible"

Según la participante, el dispositivo es un elemento clave en su vida diaria para evitar relaciones que no le hacen bien. “Es un vicio para mí. Me ayuda a no engancharme con cualquier bol…”, explicó con sinceridad.

katia gh juguete.mp4

Durante el intercambio, sorprendió aún más al mencionar que posee otro juguete, más avanzado tecnológicamente, que permite ser controlado a distancia mediante una aplicación: “Con ese, por ejemplo, si yo estoy acá y la persona está en Estados Unidos me lo puede manejar. Es nivel global”, comentó entre risas, desatando la sorpresa de Sandra.

A pesar del tono distendido de la conversación, Katia confesó sentirse frustrada por la abstinencia: “Estoy hace cuatro días sin autosatisfacerme y para mí es un montón. Es horrible”, expresó. Además, relató que intentó utilizarlo en la casa, pero no logró concentrarse. “Tengo ganas, estás ahí, pero nada”, explicó a su compañera, quien le sugirió que lo intente en la ducha.

katia brian gh.mp4

El juguete erótico de Katia ya había sido motivo de controversia al inicio del programa, cuando tuvo un cruce con Brian Alberto, otro de los participantes más destacados. La discusión dejó en claro que este accesorio es un tema que sigue generando debates dentro de la casa.

Mientras tanto, la abstinencia y las restricciones del juego parecen seguir afectando a Katia, quien no dudó en expresar su descontento ante sus compañeros, manteniendo su estilo directo y sin filtros que la caracteriza dentro de la casa más famosa del país