El mal momento que vivió Marley en la casa donde vive con Milenka en Estados Unidos

En ese sentido, el conductor decidió grabar el momento en el que esta persona caminaba por la calle frente a su hogar. Además, en el video, expuso su temor por esta situación que atraviesa en la propiedad en la que se está alojando en Oklahoma.

marley

“Pasó una cosa muy rara. Amo este país, me encanta estar en Estados Unidos. Pero tiene un tema medio particular con las armas y hay un señor que siempre pasa por acá con un arma”, detalló Marley en el posteo que subió en las últimas horas a su perfil de Instagram. Además, también explicó: "No sabemos si es de juguete o si es de verdad".

No obstante, más allá de su duda y la de sus vecinos, aseguró: "Te da fobia verlo caminando por la puerta de la casa vestido como militar. Me asustó un poquito". Fue por esta situación, sumado a que se le terminó el contrato de alquiler en esta propiedad, Marley decidió mudarse al centro. “Vamos a ver si podemos estar más protegidos en un departamento, y no acá que estamos al aire libre con una persona que pasa así”, comentó él por la mudanza que tendrán.

Tal es así que, en el tiempo que espera conseguir los papeles necesarios para volver a Argentina y reencontrarse, junto a Milenka, con Mirko, estará en otro lugar al que se mudará dentro de poco.