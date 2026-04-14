El mensaje cargado de emoción de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por Diego

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Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros integrantes del equipo que estuvo a cargo de la atención del ex futbolista. Todos llegan en libertad al juicio, mientras que la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados, aún sin fecha definida. La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”. Este volumen de testimonios refleja la complejidad del caso y la cantidad de elementos que deberán analizarse para llegar a una resolución.