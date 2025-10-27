Lourdes de Bandana reapareció tras el calvario con su pareja: "Gracias por el cariño, estoy bien"

Sus palabras fueron las primeras tras el impactante episodio ocurrido el 25 de octubre, cuando denunció haber estado doce horas privada de su libertad en el departamento de su pareja. En aquel momento, había publicado un extenso descargo en redes donde describía su sufrimiento y cuestionaba el tratamiento público del caso.

“Algunas cuestiones están fuera de contexto, incluso de personas que no me llaman hace años y lloran en cámara”, había expresado entonces. Hoy, en cambio, Lourdes parece enfocada en su recuperación, su arte y su público. Con un mensaje sereno pero firme, transmitió la idea de que su regreso a los escenarios será también un renacer personal, en el que la música y el apoyo de sus seguidores cumplen un papel fundamental.