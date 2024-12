El mensaje de Luciana de Gran Hermano para concientizar en las Fiestas: "Todos tenemos..."

No obstante, otro episodio fue relevante en la entrada de Santiago del Moro a la casa: Luciana Martínez tuvo la palabra en determinado momento y no dudó en dejar un mensaje de concientización para estas Fiestas. "Dejame sólo dar un mensaje para mañana 24, decirle a la gente 'no a la pirotecnia' porque tenemos mascotas todos", lo que fue inmediatamente apoyado por sus compañeros con un aplauso. Si bien aplica a los animales, el pedido también se extiende para aquellos que tienen autismo o han sido excombatientes de guerra, por lo que los sonidos fuertes pueden afectarlos en gran manera.