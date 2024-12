Gran Hermano: Sandra se quiere ir de la casa

“Me quiero ir porque viene el 24 (de diciembre) y hace tres días que no fumo. Hace tres días que lo estoy tratando de manejar. No tienen por qué elegir el vino, el asado y los tres atados de cigarrillos. No tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener”, le informó Sandra a Gran Hermano, sumida en llanto en el confesionario.

Por qué Sandra se quiere ir de la casa de Gran Hermano

Y continuó: “No voy a seguir angustiándome, más teniendo el 24 sin poder fumar un cigarrillo. Entiendo que esto es un juego, que lo sabía y que no tengo nada para decir”.

Ante el pedido del Big de que lo piense y que no tome la decisión movilizada por los recientes hechos, Sandra agregó: “Me siento entre la espada y la pared. Esto te lo dije a vos, no se lo dije a nadie... No nos tienen en cuenta a los que fumamos. Entiendo que es una convivencia, pero no me siento bien... No voy a hacer nada que trasgreda las reglas”.

Luego de ver la crisis de angustia en vivo de Sandra por el cigarrillo, Santiago del Moro expresó en El Debate: “Me da mucha pena que una persona se vaya por la adicción al pucho”.