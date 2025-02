El mensaje que Lionel Messi le mandó a Mirtha Legrand por su cumpleaños

Pero el que más llamó la atención fue Lionel Messi. El crack rosarino también quiso formar parte de las celebridades que saludaron a Mirtha.

A través de un video que armaron, donde todos se toman su tiempo para poder saludar a la diva de los almuerzos. El primero que apareció fue Lionel Messi, que expresó: "Quería estar presente en este día a través de este video, mandarte un saludo muy grande", y, mechado con otros saludos, se lo escucha al capitán de la Selección Argentina: "Lo mejor en este nuevo año, un año más, acompañando a todos los argentinos, el sábado a la noche, desde Mar del Plata. Te mando un beso grande".

Embed - La Mesaza on Instagram: "Muy feliz cumpleaños a nuestra queridísima @mirthalegrand Hoy esta producción y todo el espectáculo están de festejo Te amamos Chiqui!!" View this post on Instagram A post shared by La Mesaza (@lamesazarg)

Qué le dijeron los demás famosos a Mirtha Legrand por su cumpleaños

Ricardo Darín también habló y le dijo a Mirtha Legrand: "A través de este video, por lo menos me acerco un poquito para darte un abrazo, un beso, y desearte que tengas un muy feliz cumpleaños. Te lo merecés. Por tu valentía, por tu constancia, por esa capacidad increíble que tenés de trabajo", y cerró su mensaje expresando: "Nos resulta admirable”.

Guido Kazcka también le dedicó unas palabras a la conductora: "Qué alegría estar celebrando con vos este cumple, poder decirte todo lo que te quiero, te admiro. Sos un ejemplo total”. Además, Guillermo Francella le afirmó en el video: "Que la pases fantástico, que disfrutes cada ratito, que de eso se trata el paso por acá", y sumó: "Te quiero mucho, a pasarla bomba".

Por último, los hermanos Galán le dijeron con humor a Mirtha Legrand: "Sabes que te amamos. Desde los 80 que estamos juntas recorriendo no solamente la vida profesional, sino que también la vida personal", y cerraron su mensaje con una particular petición: “Por favor Mirtha, aprendéte la nueva canción. No podemos dejar de cantar. ‘Mirtanela’ tiene que seguir para adelante".