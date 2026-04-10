El mensaje de Teto Medina en plena lucha contra el cáncer: "El amor se hizo sentir"

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Lejos de detener su actividad, el conductor continuó vinculado a sus proyectos profesionales y a tareas relacionadas con la recuperación de personas con adicciones, un ámbito en el que viene trabajando desde hace años. En ese sentido, también encontró en su experiencia una oportunidad de transformación personal: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”, aseguró en uno de sus mensajes.

El acompañamiento del público fue constante, con miles de mensajes de aliento que se multiplicaron en cada publicación. Ese respaldo, según el propio Medina, fue clave para sostenerse anímicamente durante los momentos más complejos del tratamiento. Mientras aguarda las próximas definiciones médicas, el conductor mantiene una postura optimista y disciplinada, enfocándose en seguir cada indicación profesional y sostener una actitud positiva.