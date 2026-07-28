Con fotos inéditas y un sentido mensaje, la China Suárez festejó los seis años de Amancio

La actriz también dejó ver el fuerte vínculo que Amancio mantiene con sus hermanas mayores, Rufina y Magnolia, al publicar una imagen en la que ambas aparecen empujando el cochecito del más chico de la familia.

El álbum concluyó con una fotografía reciente del cumpleañero, donde se lo ve sonriendo de oreja a oreja junto a un emoticón de corazón rojo. En la imagen se puede apreciar el espacio que dejó la caída de uno de sus dientes, un detalle que enterneció a sus seguidores.

Benjamín Vicuña también homenajeó a su hijo

Por su parte, Benjamín Vicuña no dejó pasar la fecha y compartió un tierno video junto a Amancio. En las imágenes se los ve dentro de un auto haciendo muecas. Junto al posteo, el actor chileno le dedicó unas cálidas palabras al pequeño: "Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado. Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio."

La publicación recibió miles de "Me Gusta" y comentarios de seguidores que aprovecharon la ocasión para enviarle saludos al nene y destacar el tierno vínculo que mantiene con su padre.