El misterioso mensaje de Luck Ra y La Joaqui: ¿bebé en camino?
Los cantantes alimentaron los rumores de embarazo con algunos comentarios que dejaron en las redes sociales.
Después de un gran show en Vélez, Luck Ra volvió a ser el centro de atención junto a La Joaqui, su pareja, ya que enfrentan rumores de embarazo. De hecho, en las últimas horas, ambos dejaron algunos comentarios en las redes sociales, alimentando estas versiones.
En su cuenta de Instagram, donde cosecha más de tres millones de seguidores, el cantante cordobés compartió un video con su novia y lo acompañó con un ambiguo mensaje que dejó a todos boquiabiertos.
Luck Ra escribió sobre las imágenes en las que se lo ve bailando junto a su pareja en un momento muy romántico, la frase "cuando en vez de dos van a ser tres", lo que desató las más variadas teorías por parte de sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a felicitar a la pareja.
Otros especularon con que se trataba de alguna movida de marketing para promocionar una nueva canción o broma, pero ninguno salió a aclarar la situación. De hecho, lejos de terminar ahí, La Joaqui respondió de manera pícara.
La cantante de RKT no desmintió, pero tampoco confirmó. "Che, es broma pero si querés no es broma :p”, le dejó escrito la cantante a Luck Ra a pura picardía entre los comentarios alimentando así más especulaciones todavía.
Uno por uno, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025
Semifinalistas del Team Lali
- Alan Lez
- Jaime Muñoz
Semifinalistas del Team Luck Ra
- Nicolás Behringer
- Nathalie Aponte
Semifinalistas del Team Miranda!
- Eugenia Rodríguez
- Emiliano Villagra
Semifinalistas del Team Soledad
- Milagros Gerez
- Violeta Lemo
Cuándo es la gran final de La Voz Argentina
La producción de Telefe ha revelado la fecha más esperada: la Gran Final en vivo de La Voz Argentina se celebrará el lunes 13 de octubre.
Este evento cumbre tendrá lugar inmediatamente después del fin de semana extralargo por el feriado nacional. Se espera un pico de audiencia para esta noche épica, ya que el poder absoluto de la votación recaerá en el público, que elegirá a la voz ganadora del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario