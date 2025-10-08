El misterioso mensaje de Luck Ra y La Joaqui: ¿bebé en camino?

Embed - LUCK RA on Instagram: "FINGIMOS DEMENCIA ESTE JUEVES 21 HS? " View this post on Instagram A post shared by LUCK RA (@luckra)

Uno por uno, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025

Semifinalistas del Team Lali

Alan Lez

Jaime Muñoz

Semifinalistas del Team Luck Ra

Nicolás Behringer

Nathalie Aponte

Semifinalistas del Team Miranda!

Eugenia Rodríguez

Emiliano Villagra

Semifinalistas del Team Soledad

Milagros Gerez

Violeta Lemo

Cuándo es la gran final de La Voz Argentina

La producción de Telefe ha revelado la fecha más esperada: la Gran Final en vivo de La Voz Argentina se celebrará el lunes 13 de octubre.

Este evento cumbre tendrá lugar inmediatamente después del fin de semana extralargo por el feriado nacional. Se espera un pico de audiencia para esta noche épica, ya que el poder absoluto de la votación recaerá en el público, que elegirá a la voz ganadora del país.