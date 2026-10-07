El momento más emotivo de la despedida de Lionel Messi musicalizado por Ulises Bueno
Mientras el futbolista daba la vuelta olímpica saludando al público, el cordobés cantaba una de sus canciones. Conocé todos los detalles.
La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local contó con pasajes atravesados por la emoción y la tradición popular, en una jornada donde la música de Ulises Bueno se convirtió en la banda sonora de una de las postales más significativas de la noche. El referente de la música tropical y el cuarteto tuvo a su cargo un rol protagónico en el marco de la última vuelta olímpica que el capitán argentino realizó sobre el césped del estadio Monumental.
En medio de los homenajes y el reconocimiento del público presente en las tribunas, el momento de mayor carga afectiva se produjo cuando el astro rosarino se reencontró con su núcleo familiar en pleno terreno de juego. Mientras el atacante se fundía en un sentido y conmovedor abrazo con sus seres queridos para procesar el cierre de una etapa inolvidable vistiendo la camiseta albiceleste, de fondo resonaban las estrofas del clásico tema “Sapo de otro pozo”, interpretado en vivo por el artista nacido en Córdoba.
Un marco musical inolvidable para el adiós del capitán argentino
La postal del diez abrazado a sus seres queridos en el tramo final de su recorrido con el equipo nacional, secundada por la impronta vocal de uno de los máximos exponentes del género popular cordobés, no tardó en transformarse en uno de los pasajes más comentados de la velada.
La participación del cantante formó parte de una grilla artística compuesta por diversos referentes de la música argentina, quienes se sumaron a la convocatoria con el propósito de acompañar la despedida del ícono futbolístico. De esta manera, el show musical se acopló al tributo de los hinchas para sellar una jornada histórica en la memoria del fútbol argentino y del público que colmó el estadio.
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