El momento más emotivo de la despedida de Lionel Messi musicalizado por Ulises Bueno

La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local contó con pasajes atravesados por la emoción y la tradición popular, en una jornada donde la música de Ulises Bueno se convirtió en la banda sonora de una de las postales más significativas de la noche. El referente de la música tropical y el cuarteto tuvo a su cargo un rol protagónico en el marco de la última vuelta olímpica que el capitán argentino realizó sobre el césped del estadio Monumental.