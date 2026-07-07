El New York Times despidió al Indio Solari: "Icono de la contracultura argentina"
El histórico diario estadounidense publicó un extenso obituario sobre el músico argentino, en el que repasó su carrera, destacó su independencia artística.
La figura de Carlos Indio Solari continúa despertando repercusiones mucho más allá de las fronteras argentinas. En las últimas horas, The New York Times publicó un amplio obituario dedicado al cantante y compositor, a quien describió como un "icon of Argentine rock and counterculture" ("ícono del rock y la contracultura argentina"), en reconocimiento al profundo impacto que tuvo en la música y la cultura popular del país.
A lo largo del artículo, el prestigioso periódico reconstruyó el recorrido artístico del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que alteró las reglas del rock nacional y edificó una convocatoria multitudinaria sin depender de las fórmulas tradicionales de la industria discográfica.
Entre los aspectos que resaltó el medio figura la decisión del grupo de mantenerse alejado de las grandes compañías discográficas y administrar su carrera con absoluta autonomía. Esa elección, según remarca el diario, terminó fortaleciendo el vínculo con sus seguidores y alimentó la mística que rodeó a la banda durante décadas.
El periódico también recordó que Solari fue mucho más que un músico para varias generaciones de argentinos. En ese sentido, sostuvo que su obra acompañó a quienes crecieron durante el retorno de la democracia y que sus composiciones, atravesadas por metáforas, imágenes ambiguas y una narrativa deliberadamente críptica, se convirtieron en una referencia para interpretar distintos momentos de la realidad política y social del país.
El obituario además señala que, especialmente durante los años noventa, las canciones del Indio expresaron el malestar de una parte de la sociedad frente al contexto económico de la época, consolidándolo como una voz contestataria cuya influencia excedió ampliamente el universo del rock.
Tras la disolución de Los Redondos en 2001, Solari emprendió una carrera como solista que mantuvo intacto el fervor de su público. Cada recital se transformó en un acontecimiento de dimensiones extraordinarias, con cientos de miles de personas movilizándose desde distintos puntos de la Argentina para acompañarlo, un fenómeno de escasos antecedentes en la escena musical del país.
El reconocimiento de The New York Times se sumó al de otros medios internacionales que, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, destacaron el legado artístico del cantante y coincidieron en ubicarlo entre las figuras más trascendentes del rock latinoamericano.
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