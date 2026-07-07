El New York Times despidió al Indio Solari: "Icono de la contracultura argentina"

Masiva despedida a Indio Solari. Foto: agencia Xinhua.

Tras la disolución de Los Redondos en 2001, Solari emprendió una carrera como solista que mantuvo intacto el fervor de su público. Cada recital se transformó en un acontecimiento de dimensiones extraordinarias, con cientos de miles de personas movilizándose desde distintos puntos de la Argentina para acompañarlo, un fenómeno de escasos antecedentes en la escena musical del país.

El reconocimiento de The New York Times se sumó al de otros medios internacionales que, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, destacaron el legado artístico del cantante y coincidieron en ubicarlo entre las figuras más trascendentes del rock latinoamericano.