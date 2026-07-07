José María Muscari fue estafado en la fiambrería del barrio: "El robo del siglo"

"Le digo al tipo, ¿pero cuánto salen los 100 gramos de jamón crudo? Me dice, entre 8 mil y 14 mil pesos. Lo único que atiné a decirle al de la fiambrería es, pero entonces me sale lo mismo comprarlo que cortarlo", reconstruyó sobre el insólito ida y vuelta.

Lo que más llamó la atención del dramaturgo fue la llamativa reacción del trabajador del local, quien lejos de ensayar una justificación corporativa o defender los valores de la empresa, terminó dándole la razón de manera sumamente llana: "El tipo pensó un segundo y dijo, y, sí"

Tras esa llamativa contestación, el director teatral reflexionó con notable bronca sobre la distorsión de precios en la economía local: "¿Ustedes entienden el delirio del argentino, de la fiambrería de Recoleta?". Y sumó sin filtros de ninguna clase: "No me entra en la cabeza, gasté 90 mil pesos en cortar jamón crudo. Váyanse a la con... de la lora".

Asumiendo su parte de responsabilidad en el descuido doméstico, Muscari concluyó su posteo esperando que su experiencia le sirva de lección tanto a él como a su comunidad virtual: "Desde ya que me hago cargo de mi error, y que tengo que aprender desde hoy para siempre, que nunca más tengo que encargar algo si antes no pregunto antes cuánto va a salir".

Para cerrar la seguidilla de videos que abrió un intenso debate en el mundo virtual sobre los abusos en los comercios de zonas exclusivas, el realizador remató con total incredulidad: "Nunca imaginé, ni en el planeta más recóndito de mi inconsciencia, que me podían llegar a cobrar 9 mil pesos por cada 100 gramos de fiambre cortado. No me entra en la cabeza todavía lo que tuve que pagar, les juro, estoy anonadado"

El fuerte descargo del artista disparó todo tipo de opiniones cruzadas en las plataformas digitales. Mientras que una parte de los internautas consideró que bajo ningún punto de vista debería haber abonado semejante monto y que la falta de consulta previa respondía a un gesto de confianza elemental hacia el comerciante, otro sector le sugirió que hiciera un escrache público revelando el nombre de la fiambrería de Recoleta, una alternativa que el director teatral descartó de forma categórica en sus publicaciones.