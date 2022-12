Aseguran que El Noba manda señales: escalofriante relato

“El otro día hacía una comparación, cuando murió mi abuela me dolió pero esto es ver constantemente a él, pasas por un local y están escuchando música de él y prendes la radio y hay un tema de él, siento señales de El Noba, hay cosas muy particulares, cosas que son imposibles que pasen y suceden”, agregó.

Las señales de El Noba a su mejor amigo

“Una vez me pasó que me estaba bañando y pensé en vender el auto que me hace acordar mucho a él, lo estaba pensando en voz alta y de repente se apagó la luz, que nunca, en la vida se apagó la luz y pasó, lo primero que se viene a la mente es decir bueno está bien no lo vendo”, explicó.

“Da la sensación que decís 'ahí estás amigo', yo al principio estaba re negado a todo, no quería saber nada y estuve negado como durante un mes”, completó.