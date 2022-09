El Noba: la madre recibe señales de su hijo trágicamente fallecido

“Yo hasta el día de hoy tengo esa sensación que en cualquier momento entra por la puerta diciéndome ´hola viejita´, como me decía él pero yo todavía no lo soñé”, afirmó la mamá de El Noba.

“Hay amigos y primos que me dicen que lo soñaron y que está bien, me dicen eso, me escriben y me dicen que lo soñaron y que estaba re lindo, yo todavía no lo soñé y tengo esa sensación que en cualquier momento aparece en mi casa y por más que me digan que estoy loca yo siento eso igual que con el celular y sus mensajes”, agregó.

mama del noba

El Noba: el recuerdo de la mamá

“Al margen que él haya tenido su fama y sus cosas, ´¿Má llegaste?´´¿Má fuiste a trabajar?´todos esos mensajes que me mandaba, para mí esas son cosas lindas”, contó Vanesa.

Y añadió: “Todo lo que sea en referencia a mi hijo y para recordar a mi hijo me parece perfecto y siempre lo voy a tener presente, él decía que quería sonar en todos lados para que no se olviden de él”.

“Ese es el único recuerdo que voy a tener”, cerró la madre de El Noba a tres meses de la tragedia que marcó su vida para siempre.