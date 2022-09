"Yo sé que es mi nieto": el papá de El Noba habló del supuesto hijo del cantante

LEE MÁS: Apareció un supuesto hijo de El Noba y piden un ADN para comprobarlo

Vanesa Aranda, madre del artista, dijo que no podía dejar "que una chica, que podría ser mi hija, se pase todo el fin de semana defenestrándome y hablando cosas que no conoce de mí. No me voy a prender en el juego de hablar por Instagram, no es mi modo”.

“Me molesta que quiera farandulear y hacerse fama, yo no se la voy a dar. Insultarme a mí tampoco porque yo nunca le falté el respeto. Estuvo nueve meses embarazada, el nene nació en abril y mi hijo falleció en junio. Si ella sabía, se lo hubiera dicho a mi hijo, ¿por qué después de esto?”, sostuvo. Y concluyó: "No me voy a prender a este juego, si quiere hacer un ADN, que lo haga tranquila. Si es mi nieto, bienvenido sea”.

mama de el noba El Noba y Vanesa Aranda, su madre.

Pero ahora apareció Daniel Coronel, padre del artista, y se diferenció de la postura de su expareja: reveló que conoció al menor en cuestión y aseguró que "es igual a Lautaro". Por otro lado, confirmó que está dispuesto a realizarse el examen de ADN. "Yo me presto, lo hago para que no lo toquen a mi hijo. No quiero que lo muevan a Lauti”, indicó.

Muy conmovido por la situación, Coronel reveló que conoció a su supuesto nieto: “Hoy vino a traerme a mi nieto, lo digo así porque es mi nieto. Lo besé todo, porque es igual a él. Es un regalo que me mandó mi hijito desde el cielo. Yo ya sé que es mi nieto y voy a estar orgulloso. Lo voy a tener conmigo y lo voy a llevar para todas partes. Va a ser mi Lauti”.

LEE MÁS: La madre de El Noba rompió el silencio: qué dijo sobre su supuesto nieto

Además, el hombre narró que, desde que murió su hijo el 3 de junio luego de un trágico accidente que tuvo con su moto, no tiene diálogo con Vanesa Aranda. “Desde que lo dejamos en el cementerio, nadie se acercó a mí. Ni el representante ni nadie de la familia. Que ellos se encarguen de hacer lo que quieran. Yo hice mi duelo solo, lloro todos los días por mi hijo y le pregunto a Dios por qué se lo llevó tan temprano", cerró.

padre de el noba