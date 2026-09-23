Karina Iavícoli le respondió a Wanda Nara tras su pelea en LAM

Al referirse a las repercusiones del episodio y a las muestras de solidaridad recibidas por parte del ambiente periodístico, Iavícoli comenzó relatando: "Me quedé impactada de la cantidad de mensajes de gente importantísima, del apoyo que tuve. No me fui mal. Agradezco a Nora, que vino a verme a mi camarín. La noté apesadumbrada. No tengo problema con Nora ni con Wanda. Ella no me quiere, no sé por qué".