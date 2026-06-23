El nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton: de qué se trata

Desde el episodio cardíaco que sufrió en diciembre de 2025 Joaquín Levinton bajó de peso, adoptó un perro, compró y refaccionó una casa, grabó un disco y salió de gira con Turf y hasta encontró su lugar en el mundo de la gastronomía como empresario.

Un verdadero "renacimiento", como explicó el músico de 51 años en la mesa de Mirtha Legrand.

Levinton presentó el alfajor Pescado Raúl en honor a su icónico plato de MasterChef, y ahora anunció: "Estoy por sacar un helado".

Por el momento no hay fechas confirmadas para el lanzamiento del helado ni detalles sobre cómo será el producto, pero el éxito del alfajor dedicado al Pescado Raúl parece la prueba suficiente de la idoneidad con la que están trabajando el músico y su equipo.

El renacimiento de Levinton prueba que un cambio de hábitos es efectivo para abrir las puertas a una nueva etapa de la vida, y el cantante está dispuesto a aprovechar cada vertiente de su creatividad, ahora como empresario de la gastronomía.