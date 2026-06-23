El nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton: de qué se trata
El cantante de Turf descubrió un mundo de oportunidades más allá de la música y su alfajor ya es un hit. Ahora intentará repetir la hazaña con otro producto.
Joaquín Levinton parece haber encontrado en la gastronomía un oasis para su creatividad, más allá de la música, y tras el éxito de su alfajor Pescado Raúl se prepara para lanzar otro producto al mercado: un helado.
Así lo confirmó el domingo a la noche durante su visita al programa de Mirtha Legrand, donde además contó cómo se encuentra a seis meses del infarto que lo tuvo internado en grave estado en el Hospital Fernández, y que fue el corolario de un "año malo" en el que incluso tuvo problemas para cantar.
"Me quedo casi mudo, recupero la voz y me da un infarto", recordó el cantante, que sobrevivió gracias a los primeros auxilios recibidos en un bar de Palermo.
"Venía de un barcito con una amiga, y pensé que me había bajado la presión. Fui a El timón para que me den agua y el mozo, Richard, me dice acostate acá y pensé 'qué escena más patética'", relató.
Desde el episodio cardíaco que sufrió en diciembre de 2025 Joaquín Levinton bajó de peso, adoptó un perro, compró y refaccionó una casa, grabó un disco y salió de gira con Turf y hasta encontró su lugar en el mundo de la gastronomía como empresario.
Un verdadero "renacimiento", como explicó el músico de 51 años en la mesa de Mirtha Legrand.
Levinton presentó el alfajor Pescado Raúl en honor a su icónico plato de MasterChef, y ahora anunció: "Estoy por sacar un helado".
Por el momento no hay fechas confirmadas para el lanzamiento del helado ni detalles sobre cómo será el producto, pero el éxito del alfajor dedicado al Pescado Raúl parece la prueba suficiente de la idoneidad con la que están trabajando el músico y su equipo.
El renacimiento de Levinton prueba que un cambio de hábitos es efectivo para abrir las puertas a una nueva etapa de la vida, y el cantante está dispuesto a aprovechar cada vertiente de su creatividad, ahora como empresario de la gastronomía.
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