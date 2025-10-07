El nuevo gerente de programación de El Nueve reveló el futuro de Beto Casella

Respecto a su relación con Casella, Toni reveló que recientemente tuvieron una reunión. “Tuve un café con Beto hace ya más de un mes largo como hay siempre, expresando esta voluntad pero no deja de ser una charla informal. Nada más. Ahora para avanzar se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió. Lo puede hacer cuando quiere o nunca”. Toni aclaró que Casella tiene un contrato vigente hasta el 2027.

Además, el ejecutivo explicó la situación del resto del equipo de Bendita: “en el caso de Hermida, Ventura y Maglietti tienen relación de dependencia desde hace años. A lo cual cada caso deberá comunicarle en forma fehaciente al canal que dejará sus funciones y ya, solo eso. Hasta el momento no hay nada más que una situación mediática".

A pesar de la negación de Toni sobre una comunicación formal, en Intrusos (América TV) informaron que Casella estaría más cerca de América TV que de El Trece.

El programa de América TV también reveló nombres que se barajan para reemplazar a Casella en caso de su partida. Guillermo López, exconductor de Juego Chino (Telefe), sería uno de los primeros apuntados. También se mencionó a Edith Hermida como posible conductora.

Por su parte, Karina Iavícoli reveló las condiciones que Beto habría puesto para concretar su pase a otra señal, buscando llevarse a parte de su equipo. Casella pediría “Traerse productor general. Tres editores que se estarían queriendo ir del canal y tres panelistas, una de ellas es Edith Hermida”.

Iavícoli detalló la negociación en favor de Hermida: "Beto estaría poniendo su bello rostro y negociando un contrato con ella, más el 50% de sueldo en favor de Edith (a comparación de lo que recibe en El Nueve)". Sin embargo, Marcela Tauro tomó la palabra para dudar de ese posible traspaso, ya que “es muy difícil que Edith Hermida emigre a otro canal, ya que mantiene muchos años de antigüedad”.