El nuevo gerente de programación de El Nueve reveló el futuro de Beto Casella
El conductor de Bendita tuvo varios cruces con la gerencia del canal, por lo que probablemente haga un pase a otra cadena. Los detalles.
El posible pase de Beto Casella a otra señal, que lo colocaría como uno de los movimientos más importantes del año, sigue generando fuertes rumores en el mundo televisivo, especialmente ante su posible partida de Bendita en El Nueve. Se ha especulado que América TV y El Trece serían los canales interesados en el histórico conductor. A pesar de que Casella confirmó públicamente su malestar con El Nueve y su contacto con líderes de la competencia, su futuro sigue siendo incierto.
Para obtener claridad sobre el asunto, el periodista Juan Etchegoyen contactó a Diego Toni, gerente de programación de El Nueve, quien maneja toda la información sobre las figuras del canal. Toni envió un mensaje a Mitre Live (Radio Mitre) para desmentir los rumores que se manejan en los medios.
Diego Toni enfatizó que la situación es, hasta el momento, puramente mediática: “Fueron días fuertes, hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios. El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto”.
El gerente también desmintió que existan deudas salariales con el equipo, asegurando que “El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales con todos”.
Respecto a su relación con Casella, Toni reveló que recientemente tuvieron una reunión. “Tuve un café con Beto hace ya más de un mes largo como hay siempre, expresando esta voluntad pero no deja de ser una charla informal. Nada más. Ahora para avanzar se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió. Lo puede hacer cuando quiere o nunca”. Toni aclaró que Casella tiene un contrato vigente hasta el 2027.
Además, el ejecutivo explicó la situación del resto del equipo de Bendita: “en el caso de Hermida, Ventura y Maglietti tienen relación de dependencia desde hace años. A lo cual cada caso deberá comunicarle en forma fehaciente al canal que dejará sus funciones y ya, solo eso. Hasta el momento no hay nada más que una situación mediática".
A pesar de la negación de Toni sobre una comunicación formal, en Intrusos (América TV) informaron que Casella estaría más cerca de América TV que de El Trece.
El programa de América TV también reveló nombres que se barajan para reemplazar a Casella en caso de su partida. Guillermo López, exconductor de Juego Chino (Telefe), sería uno de los primeros apuntados. También se mencionó a Edith Hermida como posible conductora.
Por su parte, Karina Iavícoli reveló las condiciones que Beto habría puesto para concretar su pase a otra señal, buscando llevarse a parte de su equipo. Casella pediría “Traerse productor general. Tres editores que se estarían queriendo ir del canal y tres panelistas, una de ellas es Edith Hermida”.
Iavícoli detalló la negociación en favor de Hermida: "Beto estaría poniendo su bello rostro y negociando un contrato con ella, más el 50% de sueldo en favor de Edith (a comparación de lo que recibe en El Nueve)". Sin embargo, Marcela Tauro tomó la palabra para dudar de ese posible traspaso, ya que “es muy difícil que Edith Hermida emigre a otro canal, ya que mantiene muchos años de antigüedad”.
