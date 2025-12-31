El nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen tras su traslado a Buenos Aires: cómo está
El Hospital Alemán informó este 31 de diciembre cómo evoluciona el reconocido chef, quien permanece internado bajo seguimiento especializado.
Luego de ser derivado desde San Martín de los Andes, el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires emitió este martes 31 de diciembre un nuevo comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Christian Petersen. El parte médico llevó tranquilidad al detallar que el paciente presenta una evolución favorable dentro del cuadro que motivó su internación.
El informe fue difundido por la institución y cuenta con la firma del doctor Norberto Mezzadri, director médico del centro de salud, quien indicó que Petersen se encuentra clínicamente estable y bajo estricta supervisión profesional.
"El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, permanece clínicamente estable", explicó Norberto Mezzadri, el médico que encabeza el equipo que asiste al cocinero desde su arribo a Buenos Aires, hace una semana, tras ser trasladado en un avión sanitario. Además, agregó: "En el marco de su atención, se están llevando a cabo los estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales".
Asimismo, desde el hospital explicaron que el equipo médico continúa con los controles y estudios programados, los cuales se están realizando según lo previsto y conforme a los protocolos habituales establecidos para este tipo de situaciones. Mientras tanto, el chef permanece internado y a la espera de los resultados que permitirán definir los próximos pasos de su tratamiento.
Se supo qué fue lo que salvó a Christian Petersen tras descompensarse en el volcán Lanín
Desde que se supo que Christian Petersen sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo ocurrido durante el ascenso. En ese contexto, el comunicado difundido por su familia durante la noche del martes resultó fundamental para comprender qué pasó realmente, más allá de llevar tranquilidad sobre su estado de salud.
El texto, publicado en la cuenta oficial de Instagram del reconocido cocinero, señala que el cuadro que sufrió en un primer momento “parecía sencillo”, aunque con el correr de las horas se comprobó que la situación era más compleja de lo que se creía inicialmente.
En el comunicado, la familia destacó especialmente el rol de una persona clave que acompañaba a Petersen durante la travesía: el guía de montaña. Según explicaron, su intervención fue determinante para que el chef recibiera atención médica a tiempo, lo que terminó siendo decisivo para salvarle la vida.
“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, detallaron los familiares.
Sin embargo, con el paso de los días la situación de salud de Petersen se volvió más delicada, motivo por el cual fue trasladado al Hospital de San Martín de los Andes, donde continúa internado. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, explicaron en la carta.
Finalmente, el comunicado llevó alivio al confirmar que el chef presenta una evolución favorable. Según informaron sus allegados, actualmente atraviesa una etapa de “franca mejoría”, lo que genera optimismo respecto a su recuperación tras el difícil episodio vivido en la montaña.
