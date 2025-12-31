El nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen tras su traslado a Buenos Aires: cómo está

El texto, publicado en la cuenta oficial de Instagram del reconocido cocinero, señala que el cuadro que sufrió en un primer momento “parecía sencillo”, aunque con el correr de las horas se comprobó que la situación era más compleja de lo que se creía inicialmente.

En el comunicado, la familia destacó especialmente el rol de una persona clave que acompañaba a Petersen durante la travesía: el guía de montaña. Según explicaron, su intervención fue determinante para que el chef recibiera atención médica a tiempo, lo que terminó siendo decisivo para salvarle la vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, detallaron los familiares.

Sin embargo, con el paso de los días la situación de salud de Petersen se volvió más delicada, motivo por el cual fue trasladado al Hospital de San Martín de los Andes, donde continúa internado. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, explicaron en la carta.

Finalmente, el comunicado llevó alivio al confirmar que el chef presenta una evolución favorable. Según informaron sus allegados, actualmente atraviesa una etapa de “franca mejoría”, lo que genera optimismo respecto a su recuperación tras el difícil episodio vivido en la montaña.