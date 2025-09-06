El nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía: "En Argentina se quedó sin marcas"

Embed

A su vez, vinculó este presente con la reacción negativa que generan algunas de sus publicaciones publicitarias. “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, explicó.

En ese contexto, la actriz habría decidido enfocarse en abrirse camino en el exterior, aprovechando su estadía junto a Icardi. De esta manera, el columnista de DDM concluyó señalando que “estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin marcas”.

