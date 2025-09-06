El nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía: "En Argentina se quedó sin marcas"
Martín Candalaft reveló en DDM (América) a qué se dedica la actriz en Estambul y las razones de su partida de Argentina. Los detalles en la nota.
En medio de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi, la China Suárez vuelve a ser noticia. A pesar de estar lejos, en la Argentina siguen circulando versiones sobre su presente laboral y los motivos que la habrían llevado a instalarse en Turquía, más allá de su amor por el futbolista.
Mientras circulan diversas versiones acerca de los compromisos laborales que habría dejado de lado para acompañar a su actual pareja, este viernes el periodista Martín Candalaft reveló en DDM (América) cuál sería el trasfondo de su decisión de haber abandonado Buenos Aires de un día para el otro.
El integrante del ciclo conducido por Mariana Fabbiani contó a qué se dedica la actriz en Estambul: "Me contaron, no sé si se sabía sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, indicó ante la sorpresa de todos en el estudio.
“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó el periodista, para luego referirse a la situación laboral de la ex Casi Ángeles en Argentina desde que oficializó su relación con el ex de Wanda Nara.
Según indicó, desde noviembre del año pasado la China Suárez ya no tendría contratos con ninguna firma nacional. “Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que, por supuesto, tiene un novio que es recontra millonario. Pero acá no tiene ni una marca. Ni una. Se le cayeron todas”, detalló Candalaft.
A su vez, vinculó este presente con la reacción negativa que generan algunas de sus publicaciones publicitarias. “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, explicó.
En ese contexto, la actriz habría decidido enfocarse en abrirse camino en el exterior, aprovechando su estadía junto a Icardi. De esta manera, el columnista de DDM concluyó señalando que “estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin marcas”.
