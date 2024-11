El padre de L-Gante condenó el romance de su hijo con Wanda Nara: qué dijo

De manera contundente, Miguel Ángel dijo: “Te voy a dar una respuesta farandulera Juan. Capaz que a Icardi le pagaron con la misma moneda que le pagó él a un amigo, fue una icardeada a lo mejor lo que pasó. Le van a dar trascendencia por lo que es Wanda y Elián, no deja de ser una travesura". Tras esto, continuó: “Lo poco que la conozco es una chica normal pero no me meto en esos temas porque dejo que el corazón piense. Wanda me cae bien en el sentido de que le va a hacer poner los pies más sobre la tierra, por acá si o por acá no, Wanda es viva".

Qué dijo el padre de L-Gante sobre el romance de su hijo con Wanda Nara

padre de l-gante

Asimismo, Prosi destacó: “Yo no hablé esta semana con Elián. El romance con Wanda lo tomo como algo más en la vida de Elián y me asusta el hecho de imaginarme de cómo puedo terminar esto cuando se separen. No quisiera estar en los zapatos de los dos el día que no quieran estar más. Yo no le veo futuro, sabes que no. Son tan especiales que es difícil dar una opinión y no les va a cerrar mi opinión".

“La relación de Elián con Wanda es una chiquilinada y a Wanda no le dan los números porque es mayor", concluyó el padre del referente de la cumbia 420.