El pelado de la heladería de un famoso video de Gaspi lo despidió en redes: qué dijo

El fallecimiento de Gaspi sacudió por completo el universo de las plataformas digitales y dejó en un estado de absoluto desconcierto a sus millones de seguidores, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. El impacto de la noticia no solo caló hondo en el público general, sino también en el enorme abanico de personajes reales que formaban parte activa de sus desopilantes y polémicos contenidos callejeros.