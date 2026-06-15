El pelado de la heladería de un famoso video de Gaspi lo despidió en redes: qué dijo
En las últimas horas, el fallecimiento del humorista y creador de contenido generó gran revuelo en el país. Incluso para aquellos que protagonizaron videos con él.
El fallecimiento de Gaspi sacudió por completo el universo de las plataformas digitales y dejó en un estado de absoluto desconcierto a sus millones de seguidores, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. El impacto de la noticia no solo caló hondo en el público general, sino también en el enorme abanico de personajes reales que formaban parte activa de sus desopilantes y polémicos contenidos callejeros.
Tras conocerse el triste desenlace, uno de los protagonistas más icónicos de sus videos rompió el silencio para brindarle un último adiós al creador de contenidos. Se trata del comerciante que se volvió viral en las redes sociales a raíz de aquel célebre paso de comedia en el que el humorista se le acercaba de forma imprevista para interrogarlo de manera insistente, preguntándole a qué olía su helado.
Aquella interacción en la vía pública, que nació como una humorada espontánea, ya tenía forjado un vínculo de simpatía muy particular entre el joven creador de videos y el trabajador.
Visiblemente afectado por la pérdida del joven, el carismático comerciante decidió expresar sus sentimientos de manera pública para recordar el trato cotidiano que mantenía con el comediante detrás de las cámaras. De esta manera, buscó disipar cualquier tipo de especulación sobre supuestos enojos y remarcó la calidez que existía en el plano privado.
"Él lo dijo en su momento, esos videos eran arreglados. Nosotros teníamos una gran relación", rememoró con nostalgia el protagonista de los videos, dejando en claro que el ida y vuelta que divertía a los internautas estaba respaldado por un afecto mutuo y legítimo fuera de los rodajes.
El hombre no pudo ocultar su profunda consternación ante la temprana y repentina desaparición física del influencer, cuya edad potencia aún más los ribetes trágicos de la situación. Al reflexionar sobre el desenlace que apagó la vida del generador de contenidos, el comerciante concluyó con una frase cargada de dolor: "Es un nene de 24 años, terrible".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario