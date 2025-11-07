Mauro Icardi viaja al país para reencontrarse con sus hijas: el pedido de la Justicia a Wanda Nara

“Va a ver a sus hijas el 11 de noviembre. Hay fecha FIFA, los jugadores tienen libre y sabía que podía venir. Por eso, las abogadas le mandan un escrito al juez donde Icardi dice que está incomunicado con sus hijas y necesita verlas”, explicaron en el programa. El pedido fue aceptado y el magistrado notificó a Wanda Nara sobre la medida, garantizando que durante esos días el futbolista pueda pasar tiempo con las menores.