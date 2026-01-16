El picante momento en vivo de Jimena Monteverde con Los Palmeras: "¿Me dan la cola?"
La cocinera recibió a la reconocida banda y, fiel a su estilo descontracturado, protagonizó un intercambio cargado de picardía y frases sin filtro. Mirá.
Jimena Monteverde volvió a quedar en el centro de la escena por su humor sin filtro y sus habituales comentarios en doble sentido. Este viernes, durante una nueva emisión de “La cocina rebelde”, la visita de Los Palmeras fue el disparador de una seguidilla de frases picantes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Fiel a su estilo descontracturado, la cocinera se dirigió al líder del grupo santafesino, Marcos Camino, con su clásica picardía. Al presentar el menú, lanzó: "Tenemos el plato especial que les gusta a ustedes, Lomo el champiñón, pero yo le había pedido asado con cuero", dijo Camino. A lo que enseguida la cocinera remató, sin ningún tipo de pudor: "No importa, el cuero te lo doy yo pa".
El intercambio continuó con comentarios personales que mantuvieron el tono humorístico. "Decí que tengo unos ojos celestes, igual que los tuyos en casa. ¿Ay, en serio? Bueno, pero compartimos ojos celestes", dijo Monteverde, generando risas en el estudio.
Luego, la conductora avanzó con preguntas sobre la vida privada del músico: "Pará, tu señora ¿dónde está viviendo? ¿Allá en Santa Fe?", a lo que él respondió afirmativamente. Ante la consulta sobre su familia, Camino contó: "Tengo un hijo que tiene 27 años y que tiene un grupo también que se llama Palmay", y agregó: "Y tengo dos hijas de mi primer matrimonio".
Lejos de esquivar el tema, Monteverde redobló la apuesta con ironía: "Ah, mirá, chinwenwencha, ¿segundo matrimonio, es este?". La respuesta del cantante no tardó en llegar: "Sí, cada 20 años la voy cambiando". Desde detrás de cámara, se escuchó otra provocación que la conductora repitió al aire: "¿No querés un tercero?", momento en el que ella aclaró rápidamente que está casada y tiene dos hijos.
Para el cierre, el programa sumó un último exabrupto que desató carcajadas y sorpresa. "¿Chicos, no quiero ser muy atrevida, pero me dan la cola?", preguntó Monteverde. Sin perder el humor, el cantante respondió: "Tendría que ser al revés, pero bueno".
